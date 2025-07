A- A+

STREAMING Netflix: confira as estreias de filmes e séries em agosto de 2025 no streaming Segunda temporada de "Wandinha" e o filme "O clube do crime das quintas-feiras" são destaques

O mês de agosto de 2025 na Netlix traz para o catálogo a aguardada segunda temporada de uma das séries que se tornou o maior sucesso da plataforma: "Wandinha", baseada no universo da Família Addams, produzida por Tim Burton e estrelada por Jenna Ortega. Os quatro primeiros episódios estreiam no dia 6. Os quatro finais, no 3 de setembro.

Na área de filmes, a aposta do mês é "O clube do crime das quintas-feiras", baseado no best-seller de mistério de Richard Osman, na plataforma a partir de 28. O elenco tem Pierce Brosnan e Helen Mirren como detetives amadores, que adoram um livro de suspense até depararem com um caso real para resolver.

Vejam outras novidades do mês abaixo.

SÉRIES

DIA 1º

Match perfeito, 3ª temporada

Reúne os solteiros mais cobiçados dos reality shows da Netflix (Casamento às Cegas, O Ultimato: Ou Casa ou Vaza, Brincando com Fogo, O Sabotador e muito mais) em um paraíso tropical com apenas um objetivo: encontrar o amor. Em uma competição para formar casais, os mais compatíveis vão dar uma de casamenteiros.





DIA 6

Wandinha, 2ª temporada

Wandinha Addams (Jenna Ortega) volta aos corredores góticos da Escola Nunca Mais, onde novos inimigos e infortúnios esperam por ela. Nesta temporada, ela precisa encarar a família, os amigos e antigos adversários, em mais um ano de caos deliciosamente sombrio e excêntrico. Com participação de Lady Gaga.

DIA 13

Casamento às Cegas: Reino Unido, 2ª temporada

Neste reality de namoro, solteiros do Reino Unido e da Irlanda que querem ser amados pela personalidade topam conhecer a pessoa com quem poderão passar o resto da vida sem jamais tê-la visto antes.

Os Guardiões da Nação

Nos anos 1970, o espião indiano Vishnu Shankar precisa derrotar seu rival paquistanês em uma disputa de inteligência e estratégia para sabotar um programa nuclear.

Jovens Milionários

É sexta-feira 13 em Marselha, na França, e os amigos de infância Samia, Léo, David e Jess acabaram de ganhar na loteria. Acontece que todos são menores de idade e não podem receber o prêmio... E esse é só o primeiro de muitos obstáculos que eles vão enfrentar, porque ganhar na loteria nessa idade abre as portas para uma série de problemas.

DIA 14

Na Lama

Enquanto são levadas para a prisão, Gladys Guerra "la Borges" e um grupo de detentas, todas novatas no mundo carcerário, enfrentam uma situação extrema que as une para sempre. A partir desse momento, elas terão que encarar a vida na prisão, lutando contra as dificuldades do regime e os diferentes grupos que dominam o dia a dia por lá. Com as armas que cada uma traz de sua própria história, elas vão descobrir suas forças, fraquezas e aprender a conquistar seu espaço na prisão.

DIA 15

Tragédias Coreanas: Histórias de Sobrevivência

Uma série documental sobre quatro incidentes que chocaram a Coreia do Sul e reconta, pela voz dos sobreviventes, a história de dias que jamais devem se repetir.

Magreza na TV: A Verdade de The Biggest Loser

Série documental em três partes que oferece um olhar por dentro da produção do famoso reality show de competição, explorando os lados positivos, negativos e complexos. Com entrevistas de ex-participantes, treinadores, produtores e profissionais de saúde, o documentário analisa a abordagem do programa em relação à transformação, os sistemas de apoio disponíveis e os desafios únicos das gravações de um reality show.

DIA 19

Jerry Jones e seus Cowboys

A história definitiva do Dallas Cowboys e do impacto de Jerry Jones na NFL. O que começou como uma compra ousada levou à formação do time de futebol americano mais famoso da década de 1990.

Dia 20

Pssica

Quando uma adolescente é vítima de tráfico sexual, um assaltante e uma mãe corajosa embarcam em diferentes jornadas para encontrá-la, até que seus caminhos se cruzam nas águas.

DIA 21

Death Inc.

Com a morte de Gonzalo Torregrosa, fundador e dono da Funerária Torregrosa, seu braço direito Dámaso Carrillo não tinha dúvidas de que era a pessoa mais qualificada para assumir a administração dos negócios. No entanto, contrariando todas as expectativas, a viúva Nieves decide tomar a frente da funerária com a ajuda de Chemi, seu genro sem-noção que se diz especialista em marketing.

DIA 22

Madame Aema

Série sul-coreana sobre a atriz de primeira linha Hee-ran e a novata Ju-ae, que enfrentam sem medo as duras e sombrias realidades escondidas por trás dos holofotes durante a produção de um filme erótico que abalou a indústria cinematográfica do país nos anos 1980.

Long Story Short

Comédia de animação do mesmo criador de BoJack Horseman que acompanha a trajetória de uma família ao longo do tempo. Indo e voltando por vários anos, vamos seguindo os irmãos Schwooper da infância à idade adulta, com histórias sobre suas conquistas, decepções, alegrias e concessões.

Dia 28

Minha Vida com a Família Walter, 2ª temporada

Após perder a família em uma tragédia, Jackie Howard, de 15 anos, precisa deixar a vida na cidade grande para morar em um rancho com sua tutora e oito garotos bem arruaceiros.

FILMES

DIA 1º

Meu Ano em Oxford

DIA 8

Diamantes Roubados: O Golpe do Século

A história real do maior roubo de diamantes do mundo. Pela primeira vez, os investigadores da Antuérpia que resolveram o caso se reúnem com o suposto criminoso que planejou tudo para contar o que realmente aconteceu e revelar os segredos do "golpe do século".

DIA 13

Canções do Cárcere

Aos 15, ele matou uma pessoa. Três dias depois, seu irmão foi assassinado. Contando uma história emocionante de perdão, família e o poder transformador da arte, o filme combina música e narrativas em várias mídias, formando um álbum visual documental totalmente inovador.

O dia da castração

O visionário diretor Genndy Tartakovsky apresenta a comédia de animação "O Dia da Castração”. A história gira em torno de Bull, um cachorro como qualquer outro que descobre que será castrado no dia seguinte. Ao perceber a gravidade da situação, Bull decide que precisa de uma última aventura com sua matilha de amigos. Afinal, são as últimas 24 horas que ele vai passar com seus testículos.

DIA 15

A Noite Sempre Chega

Baseado no best-seller de Willy Vlautin, "A Noite Sempre Chega" acompanha Lynette, uma mulher que arrisca tudo para conseguir a casa que representa um futuro para sua família. Em uma perigosa jornada ao longo de uma noite, Lynette precisa confrontar o passado para, finalmente, se libertar.

DIA 22

Um Homem Abandonado

Nem mesmo o tempo é capaz de curar as feridas de Baran que, aos 14 anos, é obrigado pela família a cumprir pena por um crime cometido pelo irmão. Sua vida nunca foi fácil e não será diferente após sair da prisão. Na tentativa de recomeçar, ele foca no sonho de abrir uma oficina automotiva, até sua sobrinha Lidya entrar em sua vida, mostrando outro caminho e quebrando suas duras barreiras.

A Verdade sobre Jussie Smollett?

Apresentando entrevistas com policiais, advogados, jornalistas e investigadores que alegam ter descoberto novas evidências sobre o caso, e com o próprio Jussie, este documentário convida o público a decidir quem está contando A Verdade sobre Jussie Smollett?

DIA 27

Maldito Futebol Fantasy

O que uma pessoa estaria disposta a fazer para vencer um campeonato de futebol fantasy? Essa é a estranha pergunta que uma juíza (Caterina Guzzanti) precisa responder ao interrogar Simone (Giacomo Ferrara), um cara livre, leve e solto de trinta e poucos anos, que tem um trabalho não muito sério como roteirista e é suspeito do misterioso desaparecimento de Gianni (Enrico Borello)

DIA 28

O Clube do Crime das Quintas-Feiras

Baseado no best-seller internacional de Richard Osman, "O Clube do Crime das Quintas-Feiras" acompanha quatro aposentados incansáveis — Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Ben Kingsley) e Joyce (Celia Imrie) — que passam o tempo resolvendo antigos casos de assassinato por diversão. Mas, quando uma morte inexplicável acontece bem debaixo do nariz deles, a investigação casual toma um rumo emocionante, e o grupo se vê diante de um mistério de verdade para desvendar.

