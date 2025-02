A- A+

STREAMING Netflix: confira as estreias de filmes e séries em fevereiro de 2025 no streaming Séries 'Dia zero' e a 'A dona da bola' são destaques

Três grandes estrelas do cinema aparecem no catálogo na Netflix em fevereiro. Amy Schumer é a protagonista do filme de comédia "Meio grávida"; Robert De Niro, em sua primeira série como protagonista, está em "Dia Zero"; e Kate Hudson domina os episódios de "Dona da bola".

Confira as estreias da plataforma.

FILMES

Dia 5

Meio grávida

Com inveja da gravidez da melhor amiga, Lainy resolve usar uma barriga falsa… e, sem querer, acaba conhecendo o homem da sua vida. Com Amy Schumer.

Dia 11

The Witcher: Sereias das Profundezas

O caçador de monstros Geralt de Rivia é contratado para investigar uma série de ataques em um vilarejo à beira-mar e se vê envolvido em um conflito entre humanos e o povo do mar que perdura há séculos. Agora, ele precisa confiar em velhos e novos amigos para resolver o mistério antes que a hostilidade entre os dois reinos se transforme em uma grande guerra.

Dia 12

Invasão de Lua de Mel

Já pensou em passar a lua de mel com a sua mãe?

Dia 13

La Dolce Villa

O empresário Eric vai à Itália para impedir Olivia, sua filha sonhadora, de restaurar um casarão caindo aos pedaços. Só que a Itália tem outros planos para ele, oferecendo muita beleza, magia e romance.

Dia 14

Os Altos e Baixos do Amor

Nesta comédia romântica ambientada em Estocolmo, Hanna e Samuel pretendem se casar no campo, em uma cerimônia discreta e intimista. Mas os amigos e familiares do casal fazem com que o plano vá por água abaixo: Hanna foge do casamento, e uma briga acontece. Depois de tanta confusão, nasce um novo dia para dar início a um futuro mais feliz.

Dia 28

Squad 36

Antoine Cerda, um policial sênior da renomada Brigada de Investigação e Intervenção é transferido para a Brigada Anticrimes depois de ser sancionado pela Polícia Nacional Francesa. Então, ele deixa para atrás os ex-colegas de unidade, liderados pelo carismático Sami Belkaïm. Treze meses mais tarde, dois policiais de sua antiga equipe são assassinados em menos de 24 horas. Quando o terceiro desaparece em circunstâncias misteriosas, Antoine decide fazer sua própria investigação.

SÉRIES

Dia 5

Invejosa, 2ª temporada

Vicky está diante de uma encruzilhada: não sabe se deve se casar e formar uma família com Dani, ou se vale a pena viver um relacionamento com Matías. Às vezes, aquela vida tranquila que ela tanto sonhou não parece mais ser tão interessante, mas o desejo despertado pela possibilidade de um novo amor a deixa em pânico. Mais neurótica e exausta do que nunca, ela começa a transitar entre esses dois mundos, sem querer se desapegar de nenhum deles.

Dia 6

Doces Magnólias, 4ª temporada

Esta série gira rtorno de três melhores amigas (Maddie, Helen e Dana Sue) nascidas e criadas em Serenity, uma cidadezinha no sul dos Estados Unidos onde todo mundo se conhece e se intromete na vida dos outros. Agora, tempestades — meteorológicas e emocionais — abalam a vida em Serenity, aproximando ainda mais Maddie, Helen e Dana Sue de maneiras inesperadas. A trama também mostra as mulheres celebrando a temporada festiva — do Halloween ao Natal — com surtos de riso inesperados, dores do coração surpreendentes e uma determinação renovada.

Os Assassinatos de Åre

Afastada do trabalho em Estocolmo e abandonada pelo namorado, a policial Hanna Ahlander resolve passar um tempo na casa de férias de sua irmã em Åre. Ao saber do desaparecimento de uma jovem em uma noite fria, Hanna não consegue se conter e começa a investigar. Responsável pelo caso e cheio de problemas em casa, o investigador Daniel Lindskog está de mãos atadas com a falta de pessoal na delegacia local, e acaba sendo obrigado a aceitar a ajuda de Hanna.





Vinagre de maçã

Ambientada na época da criação do Instagram,Vinagre de Maçã acompanha duas jovens que decidem curar suas doenças graves por meio de terapias alternativas, enquanto documentam suas jornadas e influenciam pessoas do mundo inteiro. Seriam relatos inspiradores, se fossem verdade.

Dia 10

Sobrevivendo à Queda dos Black Hawks

A série conta a impressionante história real por trás do terror e heroísmo dos eventos que inspiraram o filme de grande sucesso de Ridley Scott, "Falcão Negro em Perigo".

Dia 14

Um Amor de Cinema

K-drama sobre jovens que desejam encontrar o amor e seguir seus sonhos, superando traumas enquanto se descobrem e se inspiram mutuamente, vivendo momentos dignos de filme.

Casada, mas...

Outro k-drama, uma comédia romântica que mostra a realidade da vida a dois. I-ling (Alice Ko) mora com os sogros há três anos e, toda semana, pensa em pedir o divórcio. Ela quer se mudar, mas o problema é que o marido, Zeng Xue-you (Jasper Liu), é um verdadeiro "filhinho da mamãe". Apesar das frustrações, ela sempre encontra um charme nele, o que a mantém nesse ciclo interminável de querer ir embora e não conseguir. As coisas mudam quando ela conhece alguém especial em um app de namoro, ao mesmo tempo em que seu relógio biológico começa a apitar. Agora, ela está dividida entre a vontade de se libertar e o desejo de ter uma família.

Valéria, 4ª temporada

Agora na casa dos trinta, as quatro amigas enfrentam novos desafios, e fica cada vez mais difícil se encontrar. Apesar de tudo, a amizade continua sendo um ponto de apoio fundamental para elas. Na temporada final, Valéria precisa tomar uma decisão muito importante tanto para sua vida amorosa, escolhendo entre Víctor (Maxi Iglesias) e Bruno (Federico Aguado), quanto para sua carreira; Carmen encara a maternidade ao lado de Borja , com todas as mudanças que um bebê traz; Nerea busca o equilíbrio entre a vida profissional como freelancer e a estabilidade com Georgina, e Lola tenta superar a crise dos 30 anos.

Casamento às cegas, 8ª temporada

O reality que é sucesso está de volta para mais uma temporada, acompanhando solteiros e solteiras de Minnesota, nos Estados Unidos, todos preparados para abrir mão das clássicas estratégias de namoro e criar relacionamentos autênticos sem se ver cara a cara.

Dia 17

Homicídio nos EUA: Gabby Petito

Em agosto de 2021, Gabby Petito, de 22 anos, foi morta por seu noivo, Brian Laundrie, enquanto o jovem casal fazia uma viagem de quatro meses pelos Estados Unidos, documentando sua jornada de "vida na van" nas redes sociais. Dois meses depois, Laundrie foi encontrado morto por um tiro autoinfligido, e seus pais foram suspeitos de ajudar a encobrir o assassinato.

Dia 18

Quadra de Ouro

Pela primeira vez na história, grandes equipes do basquete masculino deram acesso a seus bastidores nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. A série apresenta uma visão sem filtros das equipes dos EUA, França, Sérvia e Canadá enquanto se preparam para disputar a medalha de ouro.

Dia 19

A História da Minha Família

Esta série retrata o último dia de vida de Fausto. É uma história de felicidade, paixão, carinho pelos filhos e a total ausência de medo do futuro. É também um caso de amor incondicional que chega a um ponto decisivo e dramático.

Dia 20

Dia zero

Como podemos encontrar a verdade num mundo em crise, que parece dilacerado por forças fora do nosso controle? E, numa era cheia de teorias da conspiração e armadilhas, será que essas forças são produtos das nossas próprias ações ou, quem sabe, até da nossa própria imaginação? Série com Robert De Niro.

Dia 20

A Dona da Bola

Depois que um escândalo obriga seu irmão a abandonar o cargo, Isla Gordon (Kate Hudson) assume a presidência do Los Angeles Waves, um dos times mais reconhecidos do basquete profissional, além de ser a empresa da família. Ambiciosa e muitas vezes subestimada, Isla terá que provar aos irmãos, à diretoria e à comunidade esportiva que foi a escolha certa para o trabalho.

Veja também