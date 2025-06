A- A+

Streaming Netflix: confira as estreias de filmes e séries em julho de 2025 no streaming Nova comédia de Leandro Hassum 'Família, pero no mucho', e de Adam Sandler, 'Um maluco no golfe 2', está na lista

O mês de férias escolares na Netflix vem com duas grandes apostas — nacional e internacional — variadas no cardápio de filmes. A primeira é "Família, pero no mucho", estrelada por Leandro Hassum a partir do dia 18. Ele é Otávio, brasileiro que se vê obrigado a viajar com a família para Bariloche, onde conhecerá o noivo argentino da filha Mariana (Júlia Svacinna). O encontro promete não dar nada certo.

Lá fora, a tacada vem de "Um maluco no golfe 2", com Adam Sandler, a partir do dia 25, repetindo o papel do jogador Happy Gilmore tentando reacender a paixão pelo esporte. O elenco tem o apoio de Bad Bunny como caddie, o assistente de Gilmore no jogo.

Indicada ao Oscar de melhor documentário por "Democracia em vertigem" (2022), a brasileira Petra Costa retorna ao gênero a partir do dia 14 com "Apocalipse nos trópicos". O filme olhar para a influência da religião evangélica no Brasil atual.

Veja as outras estreias da Netflix de julho de 2025 abaixo.

SÉRIES

Dia 1º

Ataque em Londres: Os Atentados de 7 de Julho

História de um dos ataques terroristas mais destruidores em solo britânico. Um retrato das três semanas de pânico, paranoia e perseguição que mudaram a Grã-Bretanha para sempre, com depoimentos de pessoas que viveram a tragédia.

Dia 2

Tour de France: No Coração do Pelotão, 3ª temporada

Na temporada final, a maior corrida de ciclismo do mundo se transforma em um verdadeiro campo de batalha, onde sonhos despedaçados e triunfos inesperados se encontram. A diferença entre as equipes aumenta, mas os pesos-pesados do pelotão enfrentam uma nova geração de ciclistas decididos, determinados a mudar o rumo da história.

Dia 3

Sandman, 2ª temporada

Após um reencontro decisivo com sua família, Sonho dos Perpétuos (Tom Sturridge) precisa enfrentar uma série de escolhas impossíveis para tentar salvar a si mesmo, seu reino e o mundo desperto das consequências épicas dos erros que cometeu no passado. Em busca de redenção, ele terá que encarar antigos aliados e inimigos: deuses, monstros e mortais. Mas o caminho até o perdão é tortuoso e imprevisível, e a verdadeira absolvição pode custar tudo a Sonho.

Dia 4

Todos os Tubarões do Mundo

Na nova série de competição Todos os Tubarões do Mundo, quatro equipes de especialistas em tubarões embarcam em uma grande aventura para encontrar e fotografar o maior número de tubarões possível. Correndo contra o tempo (e uma contra a outra), as equipes mergulham em habitats espetaculares e brigam pelo prêmio de US$ 50 mil em doações para a organização beneficente marinha que escolherem.

Dia 8

Quarterback, 2 ª temporada

A série de sucesso está de volta com acesso inédito e exclusivo à rotina de três quarterbacks da temporada 2024-25 da NFL, mostrando os altos e baixos do dia a dia de uma das posições mais difíceis do mundo dos esportes, seja dentro ou fora do campo, com Joe Burrow (Cincinnati Bengals) e Jared Goff (Detroit Lions) e Kirk Cousins (Atlanta Falcons), que inicia um novo capítulo em sua carreira.

Dia 9

Sob a Escuridão do Sol

Uma jovem mãe fugindo do passado se depara com uma oportunidade de reconstruir a vida ao conseguir trabalho em um famoso campo de flores em Provence. No entanto, após a morte misteriosa do patriarca da empresa, ela se torna a principal suspeita. Enquanto lida com uma avalanche de acusações, a jovem faz uma descoberta chocante: ela é beneficiária da herança do falecido e tem conexões profundas com essa família abastada.

Los Gringo Hunters

Inspirada em uma força de elite da polícia mexicana que captura fugitivos americanos a caminho do México, a série fictícia The Gringo Hunters mostra em detalhes o dia a dia da Unidade de Ligação Internacional, com todos os mistérios, suspense, reviravoltas, desafios e intrigas que fazem parte desse tipo de operação.

Dia 10

Os 7 Ursos

Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve que se cuidem porque esses bichinhos fofos vão revolucionar os contos de fadas que todo mundo conhece. Baseada nas graphic novels de Emile Bravo, a minissérie "Os 7 Ursos" foi criada pelo estúdio de animação Folivari.

Dia 16

Onde Está Amy Bradley?

Em 23 de março de 1998, Amy Bradley, de 23 anos, desaparece sem deixar rastros do navio de cruzeiro onde ela e sua família estavam de férias. Apesar das buscas minuciosas a bordo, Amy não é encontrada, e o cruzeiro já havia atracado em seu próximo porto, Curaçao, permitindo que 2.400 passageiros explorassem a ilha — o que deu a Amy a possibilidade de desaparecer na multidão. Horas depois, Amy ainda não havia aparecido, e surgiu o medo de que ela pudesse ter caído no mar antes de chegar ao porto. Mas nenhum corpo é encontrado. A busca por Amy se amplia à medida que o FBI e as autoridades locais iniciam uma investigação em que todos se tornam suspeitos em potencial.

Dia 17

Divisão Palermo, 2ª temporada

Indomável

Este mistério acompanha Kyle Turner (Eric Bana), um agente especial do Serviço Nacional de Parques que trabalha para manter a ordem em vastas áreas selvagens. Durante a investigação de uma morte violenta, ele descobre segredos sombrios escondidos no parque e em seu próprio passado.

Dia 18

Superstar

Na virada do século, um cometa cruzou o céu espanhol, desafiando as regras da fama e do sucesso, misturando o popular e o alternativo. Por alguns anos, as manchetes de jornais e o horário nobre só falavam sobre as celebridades de uma outra dimensão. Seres que, até então, estavam fadados ao escárnio e ao desprezo, chamaram nossa atenção com seu jeito peculiar, sem ter que mudar para seguir os padrões.

Dia 22

Desastre Total: Mães Detetives

Em 2010, o canal Lifetime decidiu produzir um reality sobre um grupo de detetives particulares composto por mães dedicadas. A ideia parece ser um verdadeiro sucesso, até que o time de produção começa a suspeitar de algo errado. As investigações das mães nunca são concluídas, levando a alegações de sabotagem. Ao mesmo tempo, surgem acusações de que o chefe da firma de investigação encabeça uma operação ilegal de drogas com a ajuda de um policial corrupto. É uma questão de tempo até tudo desmoronar, tanto para os criminosos quanto para a série.

Dia 23

Estado Crítico: Vida ou Morte

Com acesso exclusivo, os criadores do premiado "24 Hours in A&E" instalam 40 câmeras no Sistema de Traumas de Londres ao longo de 21 dias. A série documental mostra tudo o que acontece por trás dos jalecos e bisturis, revelando não só as intervenções que salvam vidas, mas também as motivações pessoais, emocionais e, às vezes, traumáticas que inspiram os profissionais da linha de frente a fazer esse trabalho em que cada segundo conta.

Dia 24

My Melody & Kuromi

My Melody abre uma confeitaria superfofa em Mariland. Mas, depois de encontrar um coração rosa misterioso no bosque, coisas estranhas começam a acontecer. Do outro lado da rua, a lojinha de doces de Kuromi vive vazia. Curiosa com o sucesso da rival, ela decide descobrir o segredo dos bolos de My Melody. As duas se preparam com tudo para um grande concurso de doces, que terá como juiz o confeiteiro mundialmente famoso Sr. Pistachio.

Dia 29

Desastre Total: Storm Area 51

Um belo dia, Matty Roberts, de 20 anos, decide criar um evento no Facebook convidando as pessoas para invadir a Área 51, uma instalação secreta da Força Aérea dos EUA no deserto de Nevada. O post viraliza rapidamente, e milhares de pessoas confirmam que vão participar. Isso faz a Força Aérea dos EUA, oficiais do FBI e a Administração Federal de Aviação desaconselharem qualquer tentativa de acesso ilegal à base, e o exército alerta que está preparado para proteger o país e seu patrimônio com força letal. O meme continua viralizando e se espalhando para outras redes sociais, fazendo com que milhões de pessoas confirmem a participação, mas será que essa festa louca no deserto pode se transformar em um confronto real?

WWE: Surreal

Pela primeira vez na história, descubra o que acontece na sala de roteiristas da WWE e acompanhe seus Superstars favoritos fora do ringue, onde o drama pode ser tão intenso quanto na frente das câmeras.

Dia 30

Conversando com um serial killer: O Filho de Sam

O público vai acompanhar a luta da polícia nova-iorquina para pegar o Assassino do Calibre .44, além de descobrir como funcionava a mente perturbadora de David Berkowitz. Gravações recém-descobertas revelam suas ideias sombrias e mostram o que passava pela cabeça do criminoso que aterrorizou a cidade no final da década de 1970.

Dia 31

Coração de Vidro

Akane Saijo (Yu Miyazaki) é uma estudante universitária e baterista que, de repente, é expulsa da própria banda. Mas tudo muda de figura quando o brilhante músico Naoki Fujitani (Takeru Satoh) descobre o talento dela e a convida para formar uma banda nova.

Leanne

Depois de 33 anos de casamento, o marido de Leanne decide se separar para ficar com outra mulher. Recomeçar a vida na menopausa e depois de ser avó não estava nos planos dela. Mas, com a ajuda da família, ela vai encarar essa nova etapa com elegância, dignidade e muita gelatina.

Marcada

Para salvar a filha, uma motorista de carro-forte se envolve em um assalto, atuando como informante. Mas, ao ser traída, ela se torna mais perigosa que todos os seus novos inimigos.

FILMES

DIA 1º

Desastre Total: A Seita da American Apparel

No início dos anos 2000, a American Apparel se tornou uma das marcas de moda de maior sucesso dos Estados Unidos, conhecida pelas roupas casuais coloridas, a produção ética e as campanhas publicitárias sexualmente provocativas. Para os funcionários mais jovens, era a chance de fazer parte de uma empresa que estava revolucionando a indústria da moda. No entanto, com a rápida expansão da marca, a equipe acabou descobrindo que essa fachada reluzente ocultava uma realidade sombria. A gestão caótica de Dov Charney passou a afetar as finanças, e ele foi acusado de assédio sexual pelas funcionárias.

DIA 2

The Old Guard 2

Andy (Charlize Theron) e sua equipe de guerreiros imortais estão de volta com mais fôlego do que nunca na missão de proteger o mundo. Booker (Matthias Schoenaerts) continua exilado após sua traição, Quynh (Veronica Ngô) está em busca de vingança depois de fugir de sua prisão submersa, e Andy, que acaba de descobrir sua mortalidade, precisa lidar com a nova condição enquanto uma ameaça misteriosa coloca em risco tudo o que ela vem construindo há milhares de anos.

DIA 8

Desastre Total: O Verdadeiro Projeto X

Em 2012, uma garota na pequena cidade holandesa de Haren cria um evento no Facebook para sua festa de aniversário de 16 anos, mas, sem querer, torna o post público em vez de privado. Então, alguns adolescentes fãs do filme "Projeto X: Uma Festa Fora de Controle" decidem viralizar o evento, e dezenas de milhares de pessoas confirmam presença na festa. A polícia acha que ninguém vai aparecer. Só que grupos enormes de adolescentes começam a chegar a Haren e logo transformam a festa em um verdadeiro tumulto.

DIA 9

Com Unhas e Dentes

Em um mundo desolado, onde a sobrevivência é um desafio, o ex-lutador profissional tailandês Singh planeja abandonar essa carreira perigosa e voltar a sua cidade natal para passar os últimos anos da vida com a namorada Rin, que é médica. No entanto, esse sonho tão simples vai por água abaixo quando o hospital onde Rin trabalha é invadido por uma horda de zumbis sedentos de sangue.

DIA 10

Brick

DIA 11

Os Bad Boas

Ramon (Jandino Asporaat) é um policial que busca intensificar a segurança de Roterdã. Ele se vê obrigado a trabalhar com Jack (Werner Kolf), um ex-investigador negligente que foi destacado temporariamente para a equipe de Ramon após um incidente. Apesar das diferenças, os dois acabam descobrindo que têm mais em comum do que esperavam: ambos perderam alguém que amavam.

DIA14

Apocalipse nos Trópicos

Quando uma democracia termina e uma teocracia começa? Petra Costa investiga o crescente domínio que líderes evangélicos cristãos têm sobre a política no Brasil. Ela obtém acesso extraordinário aos principais líderes políticos do país, incluindo o Presidente Lula e o ex-Presidente Bolsonaro, assim como ao televangelista mais famoso do Brasil: um pastor carismático que aspira a ser o manipulador do líder da extrema-direita.

DIA 15

Desastre Total: Garoto do Balão

Em 15 de outubro de 2009, um homem de Fort Collins, Colorado, nos Estados Unidos, liga para a polícia dizendo que seu balão feito em casa, em forma de disco voador, escapou do jardim levando seu filho de seis anos. Parece mentira, mas a história é confirmada por imagens gravadas por um helicóptero de notícias, que encontra o balão e começa a transmitir a perseguição ao vivo. A Guarda Nacional, a polícia e até o Departamento de Segurança dos EUA tentam criar um plano para resgatar o "Garoto do Balão". Quando o balão finalmente aterrissa, todo mundo espera um reencontro milagroso. Mas nada é o que parece.

DIA 18

Meus 84 m²

Um homem sul-coreano gasta todas suas economias para comprar um apartamento. Mas, com os barulhos misteriosos dos vizinhos e os problemas financeiros, esse sonho vira um pesadelo.

Família, Pero No Mucho

Um pai brasileiro viaja até Bariloche com a família para conhecer os futuros sogros da filha — até que tudo acaba em treta. Estrelado por Leandro Hassum.

DIA 22

DIA 25

Um Maluco no Golfe 2

Em Um Maluco No Golfe 2, Happy Gilmore (Adam Sandler) está de volta, agora mais velho e necessitando reacender a sua paixão pelo esporte.

DIA 31

Uma Vida Honesta

Simon chega a Lund cheio de expectativas e pronto para começar a vida, mas rapidamente se decepciona com a faculdade de direito. Durante uma violento protesto, ele conhece Max, uma jovem anarquista por quem se apaixona. Deslumbrado com um mundo de excessos, mentiras e grandes riscos, ele percebe tarde demais que não pode voltar atrás. An Honest Life é um suspense sobre traição, classes sociais e o fascínio por viver fora da lei.

