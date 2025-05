A- A+

STREAMING Netflix: confira as estreias de filmes e séries em maio de 2025 ao streaming 'Rua do medo: a rainha do baile' é uma das novidades do mês

O mês de maio de 2025 na Netflix traz duas estreias de séries com grandes ídolos de Hollywood. A primeira é Tina Fey, que estrela a partir do dia 1º "As quatro estações do ano", ao lado de Will Forte, Steve Carell, Kerri Kenney-Silver, Colman Domingo e Marco Calvani.



Eles vivem três casais de amigos que costumam viajar juntos, mas têm as relações modificadas quando um se separa.

A outra é Julianne Moore, protagonista de "Sereias", que estreia no dia 22. Ela interpreta Micaela, chefe rica e enigmática, que tem um relacionamento tóxico com a funcionária Simone algo que a irmã dela, Devon, acredita ser necessário intervir. Mas não vai ser fácil.





Na lista de filmes, destaque para a novidade da franqiua "Rua do medo", disponível a partir do dia 23. Agora, a história é centrada no baile de formatura da escola de Shadyside, quando as candidatas a rainha começam a desaparecer misteriosamente a partir do momento que uma novata se candidata ao posto.

Confira mais detalhes sobre essas estreias e a lista completa do mês.

SÉRIES

Dia 1

As Quatro Estações do Ano

Seis amigos decidem fazer uma viagem de fim de semana e descobrem que um dos casais do grupo está prestes a se separar. Os três casais, Kate (Tina Fey) e Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) e Anne (Kerri Kenney-Silver), Danny (Colman Domingo) e Claude (Marco Calvani), ficam completamente abalados com a notícia. Ao longo de um ano, acompanhamos os amigos em quatro viagens de férias e vemos como essa mudança afeta a dinâmica de todos, trazendo à tona problemas novos e antigos. Baseada no filme homônimo de 1981.

Angi: Crime e Mentira

Aos 35 anos, a estilista Ana Páez foi encontrada morta, nua e com a cabeça dentro de um saco plástico, em um apartamento em Barcelona no dia 19 de fevereiro de 2008. Como ela morreu? Foi um crime sexual ou uma brincadeira sádica que deu errado? Essas foram as primeiras hipóteses da polícia até Angi surgir. Esta minissérie documental revisita o que a mídia chamou de "o crime quase perfeito" e leva o olhar do público para a figura de María Ángeles Molina ("Angi") e seu passado com seu marido, Juan Antonio Álvarez Litben, que morreu de repente em 1996.

Dia 6

O jogo do diabo

Quatorze mentes brilhantes se reúnem para viver uma semana intensa de jogos de estratégia, competindo por um prêmio de 500 milhões de wons, a moeda da Coreia do Sul. Cada pessoa precisa usar sua genialidade para derrotar todos os outros participantes e conquistar a vitória.

Dia 8

Para Sempre

O revolucionário romance de Judy Blume publicado em 1975 será adaptado por Mara Brock Akil para uma nova geração. Nesta história épica, ambientada na Los Angeles de 2018, dois adolescentes negros exploram o amor e suas identidades ao longo da estranha jornada da primeira vez.

Dia 9

Realeza

Quando Aviraaj Singh, o príncipe baladeiro e esportista, herdeiro do trono de Morpur, conhece a talentosa CEO Sophia Kanmani Shekhar, é flerte e estresse para todo lado. Os dois se unem para salvar a família disfuncional dele da ruína financeira e a startup de hospedagens de luxo dela das cobranças dos bancos de investimento da Índia.

Dia 14

Segredos e Crimes de Fred e Rose West

A série documental "Segredos e Crimes de Fred e Rose West" examina a vida e os crimes do casal de serial killers mais famoso e prolífico da Grã-Bretanha. Com acesso exclusivo a vídeos e gravações policiais inéditas, esta série de três partes mostra como a polícia de Gloucestershire conseguiu encontrar os restos mortais de 12 pessoas assassinadas pelo casal West para acusá-los e ajudar as famílias das vítimas a fazer justiça.

Dia 15

Love, Death & Robots, 4ª temporada

Apresentado por Tim Miller ("Deadpool", "O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio") e David Fincher ("Mindhunter", "O Assassino"), o quarto volume traz Jennifer Yuh Nelson ("Kung Fu Panda 2", "Matança em grupo") de volta à supervisão de direção em dez curtas surpreendentes com o premiado estilo da série, que combina animação de vanguarda, terror, ficção científica e humor.

A reserva

O desaparecimento de Ruby, uma jovem babá filipina, em um dos bairros mais caros de Copenhague, faz com que Cecilie, uma das moradoras do local, acredite que algo ruim aconteceu. Com isso, Angel, a babá que trabalha para Cecilie, começa a investigar os boatos que correm entre as outras babás, enquanto as suspeitas da ocorrência de um crime só aumentam. No entanto, o caso da estrangeira desaparecida tem pouca prioridade para a polícia, fazendo com que a investigadora novata Aicha não dispense nenhuma ajuda, incluindo a de Cecilie e Angel, que estão a postos.

Kakegurui: Bet

"Kakegurui: Bet" mergulha no universo de um internato para a elite global, onde apostas clandestinas não são apenas um passatempo: elas definem poder e status. Mas a chegada de Yumeko, uma aluna misteriosa e imprevisível, vira tudo de cabeça para baixo.

Dia 16

Legado Corrompido

Federico Seligman se afasta de suas empresas de comunicação para se recuperar de uma doença ao longo de dois anos. Ao voltar, ele descobre que seus filhos estão levando os negócios para uma direção completamente oposta ao que ele planejava. Agora, Federico está disposto a tudo para evitar que os filhos destruam seu legado.

Querido Hongrang

Hongrang, filho de um poderoso mercador durante a dinastia Joseon, desaparece e sua meia-irmã Jae-yi (Cho Bo-ah) procura por ele desesperadamente. Quando Hongrang (Lee Jae-wook) volta com um segredo anos depois, as emoções vêm à tona entre ele e Jae-yi. Começando com o retorno de Hongrang já adulto após seu desaparecimento na infância, este romance de época com um toque de mistério retrata os relacionamentos inabaláveis entre personagens, cada um com os próprios segredos e desejos.

Pais em Campo

Série de comédia holandesa sobre um grupo de pais superprotetores que não têm a menor vergonha de se intrometer nas carreiras de futebol amador dos filhos. A história começa com Lillian e seu filho Levi, que acabou de entrar no time. Ela logo percebe que precisa escapar desse bando de adultos peculiares, principalmente de Marenka, a última pessoa com quem qualquer um gostaria de lidar em uma manhã de sábado.

Dia 21

Encontros Secretos: Amor ou Contatinho?

Seis solteiros se hospedam em um motel em busca do amor verdadeiro, mas acabam descobrindo que seus "contatinhos" de longa data também estão lá. Os participantes enfrentam desejos antigos e novos, além de muitas verdades difíceis, e precisam decidir: aprofundar-se na relação casual ou explorar novas conexões. Será que aquele peguete é a escolha certa ou um obstáculo para o amor verdadeiro?

Dia 22

Sereias

Devon acha que a irmã Simone tem um relacionamento tóxico com a nova chefe, a enigmática socialite Michaela Kell. A vida de ostentação de Michaela é como uma droga para Simone, e Devon decidiu que é hora de intervir, mas não faz ideia do quanto Michaela será uma oponente impiedosa. Contada ao longo de um fim de semana movimentado na luxuosa propriedade de praia da família Kell, Sereias é um retrato incisivo, sexy, ácido e bem-humorado da relação entre mulheres, poder e classe social. Com Julianne Moore.

She The People

A candidata a vice-governadora Antoinette Dunkerson fez uma campanha bem-sucedida e agora precisa descobrir como trabalhar sob o comando de um governador machista enquanto tenta manter a família na linha agora que também fazem parte da vida pública

Dia 23

Não Me Esquecerei de Você

Esta série de Taiwan gira em torno de Cheng Le-le (Hsieh Ying-xuan), uma mulher casada que equilibra seu trabalho de comediante de stand-up com um emprego de meio-período em uma loja de conveniência. Apesar da vida trivial, Le-le tem muitas esperanças e sonhos para o futuro, mas precisa enfrentar uma série de desafios. Além das dificuldades conjugais com o marido Zhang Kai (Wallace Huo), ela também tem problemas com o pai (Chin Han), o que a leva para uma jornada corajosa que redefine seu relacionamento com a família, o cônjuge e os amigos.

Big Mouth, 8ª temporada

Na oitava e última temporada de Big Mouth, os adolescentes do Colégio Bridgeton encaram novos desafios, como dirigir, as drogas, a inexperiência sexual, o consentimento entusiástico, os efeitos da pornografia na mente adolescente, a cultura do cancelamento, as mudanças no corpo e, no final, o medo de tudo o que ainda vem pela frente.

Dia 26

Caso Arquivado: Os Assassinatos do Tylenol

Série documental em três partes sobre um crime arrepiante que acabou com a confiança na segurança das marcas mais consumidas nos Estados Unidos. No ano de 1982, na cidade de Chicago, pelo menos sete pessoas morreram depois de ingerir cápsulas de Tylenol com cianeto, deixando o país todo em pânico e dando início a uma das maiores investigações criminais da história.

Dia 29

Dept. Q

O detetive Carl Morck é um policial brilhante, mas um péssimo colega. Seu sarcasmo afiado não lhe trouxe muitos amigos na polícia de Edimburgo. Após um tiroteio que deixou um jovem policial morto e seu parceiro paralisado, ele é indicado para ser o único membro do Departamento Q, uma nova unidade de casos arquivados que fica no subsolo. O departamento é uma estratégia de relações públicas, criado para distrair o público dos fracassos de uma força policial decadente e com poucos recursos, que só quer se livrar de Carl. Porém, de forma quase acidental, o detetive começa a formar um grupo de desgarrados que querem provar seu valor.

FILMES

Dia 6

Untold: Defesa Armada

Gilbert Arenas e Javaris Crittenton, ex-jogadores do Washington Wizards, abalaram o mundo do basquete com um infame incidente com armas em 2009. Mas o que será que realmente aconteceu naquele vestiário da NBA? Com depoimentos em primeira mão, Arenas e Crittenton explicam essa história que mudou a vida deles e acabou levando Crittenton por um caminho trágico e sombrio.

Dia 7

Bala Perdida 3

Na última parte da trilogia "Bala Perdida", Lino sai da prisão, determinado a buscar justiça para Charas. Junto com Julia, ele decide procurar Areski, que voltou à França e está sendo caçado pelo Comandante Resz e sua equipe. Começa uma perseguição eletrizante, marcada por alianças frágeis e confrontos intensos. Neste novo capítulo, antigos inimigos precisam se unir para enfrentar um adversário comum, sobreviver e descobrir a verdade.

Dia 8

Karol G: Mañana Fue Muy Bonito

"Karol G: Mañana Fue Muy Bonito" retrata a ascensão de KAROL G desde o início humilde em Medellín até o estrelato mundial, contrariando a crítica com uma turnê em estádios que quebrou recordes e entrou para a história da música.

Dia 9

Nonnas

Para honrar a memória da mãe falecida, um homem arrisca tudo e abre um restaurante italiano com um grupo de avós como chefs.

Casamento Letal nos EUA

Uma ligação assustadora para a polícia e uma cena do crime brutal. Qual é a verdadeira história por trás da morte de Jason Corbett? Neste documentário, a esposa e os filhos de Jason refletem sobre as ilusões do que parecia ser uma vida de contos de fadas.

Dia 13

Untold: O Rei do Fígado

O Rei do Fígado construiu um império do fitness online, devorando carne crua e promovendo um estilo de vida ancestral e completamente natural para ganhar massa muscular. Com entrevistas dele, da família e de parceiros de negócios, este documentário revela a história da ascensão meteórica do Rei do Fígado, a fama na internet, as controvérsias e as críticas quando o escândalo com esteroides veio à tona.

Dia 16

Cela de Costura

Neste documentário em curta-metragem, detentos de uma prisão de segurança máxima no Missouri costuram colchas personalizadas para crianças na fila de adoção.

Dia 23

Thunderbirds: A Elite da Força Aérea dos EUA

Pela primeira vez na história, o público poderá embarcar no dia a dia do lendário esquadrão da Força Aérea dos EUA: os Thunderbirds, acompanhando todo o treinamento, os riscos e os sacrifícios necessários para expandir os limites da aviação e fazer parte de uma das equipes mais reverenciadas da aviação americana.

O Jogo da Viúva

Agosto de 2017. O cadáver de um homem esfaqueado sete vezes aparece em um estacionamento em Valência. Tudo indica que foi um crime passional. Liderado por uma pessoa muito experiente, o departamento de homicídios da cidade corre contra o tempo, e as investigações levam a uma suspeita inesperada: Maje, a jovem viúva, uma moça doce e serena, que se casou com a vítima há menos de um ano.

Rua do Medo: Rainha do Baile

É hora de voltar a Shadyside. Neste novo capítulo da sangrenta franquia "Rua do Medo", o baile de formatura da escola de Shadyside está chegando e as garotas populares estão todas ocupadas com a disputada campanha pela coroa de rainha. Mas quando uma jovem ousada decide se candidatar e outras concorrentes começam a desaparecer misteriosamente, a turma de 1988 se prepara para uma noite aterrorizante.

Deslizando pela Vida 2

Lisa, que agora está sóbria e vive com a filha Elvira e o namorado Anders, decidiu fazer uma viagem de bicicleta de 320 quilômetros com o irmão, Daniel. Mas quando a esposa Klara pede o divórcio, Daniel decide fazer a viagem com ela. Lisa fica na dúvida entre comprar uma casa e se casar com Anders porque não se acha boa o suficiente. Enquanto Daniel e Klara tentam recuperar o relacionamento, Lisa começa a flertar com um ex. Uma jornada sinuosa aguarda os casais, tanto no sentido literal quanto no metafórico.

Dia 30

Coração Delator

Juan Manuel é um empresário superficial com um problema cardíaco que recebe um transplante de coração de Pedro, um homem humilde e pai amoroso. Após a cirurgia, Juan Manuel decide investigar a vida do seu doador e acaba se apaixonando por Vale, a viúva de Pedro, uma mulher corajosa que sente uma conexão especial com ele, como se reconhecesse em Juan Manuel o bom coração do falecido marido.

Veja também