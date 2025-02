A- A+

Netflix: confira as estreias de filmes e séries em março de 2025 no streaming Documentário de Anitta e novo filme de Millie Bobby Brown e Chris Pratt estão programados

Em março de 2025, Anitta e Millie Bobby Brown são as duas grandes estrelas do catálogo da Netflix. A cantora brasileira é tema do documentário "Larissa: O Outro Lado de Anitta", que estreia no dia 6 e mostra os bastidores do sucesso dela.

Já a atriz inglesa, estrela de "Stranger things", é, juntamente com Chris Pratt, a protagonista de "The Electric State", no ar a partir do dia 14. O filme é uma aventura de ficção científica dos diretores de "Vingadores: Ultimato", Anthony e Joe Russo.





Saiba mais detalhes sobre as estreias de filmes e séries da Netflix em março de 2025.

FILMES

Dia 6

Larissa: O Outro Lado de Anitta

Todo mundo conhece a Anitta, mas a Larissa de Macedo Machado, seu nome de registro, ainda é um segredo bem guardado. Enquanto a Anitta brilha no topo, é a Larissa quem enfrenta a pressão dos desafios do sucesso. Sua jornada de autoconhecimento é capturada pelo olhar íntimo de um antigo ‘crush’ da juventude, que agora tem a missão de ajudar a revelar ao mundo quem é a verdadeira Larissa neste documentário.

Dia 7

Caos: Os Crimes de Manson

Dirigido por Errol Morris, este doc desvenda uma rede de conspiração envolvendo a CIA, LSD, Jack Ruby, a Família Manson e Vincent Bugliosi, colocando em dúvida a versão oficial da onda de assassinatos mais infame da década de 1960.

Plankton: O Filme

A vida de Plankton vira de cabeça para baixo quando seu plano de dominar o mundo não dá certo.

Dia 14

The Electric State

Ambientado depois de uma revolta dos robôs, em uma versão alternativa da década de 1990, o filme acompanha uma adolescente órfã que se aventura pelo oeste dos Estados Unidos em busca do irmão mais novo, na companhia de um robô que parece um desenho animado, um contrabandista e seu fiel companheiro. Com Millie Bobby Brown e Chris Pratt.

Dia 19

Tornado: Joplin em Ruínas

É 22 de maio de 2011 — dia da formatura em Joplin, Missouri. Enquanto a turma de 2011 recebe seus diplomas, sua cidade natal é atingida por um raro e monstruoso tornado EF-5. Acreditando que poderia ser o fim do mundo, um grupo de jovens se encontra no olho do furacão.

Dia 21

Pequena Sibéria

O dia a dia da cidadezinha de Hurmevaara é abalado depois que um meteorito cai em cima de um carro. De acordo com o governo, o objeto é muito valioso para o futuro da cidade, que corre o risco de deixar de existir.

Revelações

O filme sul-coreano acompanha um pastor que acredita que punir o culpado por um caso de desaparecimento é sua missão divina, e uma detetive assombrada por visões de sua irmã morta, cada um em busca de suas próprias verdades.

Dia 28

A Lista da Minha Vida

Quando a mãe envia Alex Rose para completar sua lista de desejos que definiu na infância, a jovem embarca em uma jornada que vai fazer você rir e chorar enquanto ela revela segredos de família, encontra o amor e se descobre ao longo do caminho.

SÉRIES

Dia 5

O Leopardo

Baseada num dos maiores romances da literatura italiana, Il Gattopardo é uma série épica, ambientada na tumultuada Sicília dos anos 1860. A trama gira em torno de Don Fabrizio Corbera, o Príncipe de Salina, que leva uma vida cheia de privilégios. Com a Itália cada vez mais perto da unificação que ameaça a antiga ordem aristocrática do país, ele logo percebe que o futuro de sua família está em risco e precisa formar novas alianças, mesmo indo contra seus princípios.

Dia 7

F1: Dirigir para Viver, 7ª temporada

Com acesso sem precedentes, esta nova temporada leva os fãs aos bastidores e mostra em primeira mão a preparação dos pilotos e das equipes na briga pelo Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 de 2023 da FIA.

Dia 20

Aposta de Outro Mundo

Isa, redator de apostas esportivas de um jornal, virou uma lenda graças ao talento herdado do pai. Há pouco, ele começou a errar as previsões, perdeu o emprego e ganhou inimigos. Já sem esperança, Isa conhece o famoso empresário Refik. Só Refik pode ajudá-lo, mas tem um probleminha: o homem está morto.

Assassinato na Casa Branca

132 salas, 157 suspeitos, um cadáver, uma investigação e um banquete presidencial desastroso. Assassinato na Casa Branca é uma história policial maluca, ambientada na Casa Branca com a eclética equipe da mansão mais famosa do mundo.

Dia 26

Cilada

Na cidade de Bariloche, na Patagônia argentina, a jornalista Ema Garay ganha destaque na mídia digital ao expor criminosos que conseguem escapar da lei. Sua vida toma um rumo inesperado quando ela conhece Leo Mercer, uma respeitada figura da comunidade, que se torna o principal suspeito na investigação sobre o desaparecimento de uma garota de 16 anos.

Dia 27

Sobrevivendo em Grande Estilo, 2ª temporada

Negra, gorda e recém-separada (mas não por opção), Mavis Beaumont (Michelle Buteau) precisa reconstruir a própria vida. Determinada a sobreviver e alcançar o sucesso na carreira de estilista, ela conta com o apoio dos amigos, sua positividade corporal, umas boas blusinhas decotadas e muito batom.

Dia 28

A Dama de Companhia

Madri, 1880. Elena Bianda é a dama de companhia mais procurada da cidade. Apesar de ser jovem, ela já ajudou mais de 20 moças a garantirem namoros e noivados. O segredo do sucesso é sua orientação moral para as famílias, ao mesmo tempo em que ela se mantém em sintonia com as preocupações das moças a quem orienta — um equilíbrio complicado, mas que ela domina perfeitamente. Ver suas protegidas subirem ao altar é a meta da vida dela. Mas tudo muda quando ela chega à casa dos Mencía para cuidar de três irmãs.

