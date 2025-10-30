A- A+

STREAMING Netflix: confira as estreias de filmes e séries em novembro de 2025 no streaming Última temporada de ''Stranger Things'' e ''Frankstein'' são as principais novidades da lista

O novembro de 2025 da Netflix tem uma novidade peso-pesado: a estreia da parte 1 da quinta e última temporada de "Stranger Things", um dos maiores sucessos da plataforma. A turma de Hawkins começa a se despedir com a caçada final ao vilão Vecna a partir do dia 27.

Na categoria de filmes, Guillermo del Toro apresenta, a partir do dia 7, sua versão de "Frankstein", clássico de Mary Shelley agora estrelado por Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth.

Veja o calendário completo abaixo.

SÉRIES

Dia 4

''Round 6: O Desafio'', 2ª temporada

Indicada ao Emmy e vencedora do BAFTA, Round 6: O Desafio está de volta para uma segunda temporada de tirar o fôlego. Desta vez, 456 novos jogadores darão tudo de si em uma competição que coloca à prova estratégias, alianças e resistência física e mental pelo grande prêmio de 4,56 milhões de dólares.

Dia 6

''Como um Relâmpago''

A série dramática conta a épica e estranha história real de James Garfield, 20° presidente dos Estados Unidos, e de seu maior admirador, Charles Guiteau, o homem que acabaria sendo seu assassino.

''The Vince Staples Show'', 2ª temporada

Abalado por uma morte trágica, Vince embarca em uma jornada intensa em busca de paz de espírito, mas o caminho está cheio de lembranças e fantasmas do passado.

Dia 7

''Você Estava Lá''

Presas em uma realidade sufocante, duas mulheres decidem cometer um assassinato, que parece ser a única saída. Mas acabam envolvidas em uma série de acontecimentos inesperados.

Dia 10

''Marines''

Série documental que acompanha os membros da 31ª Unidade Expedicionária do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, a força militar americana no Pacífico. Com acesso inigualável, a série mostra os treinamentos rigorosos e os momentos emocionantes dos jovens fuzileiros, que formam laços enquanto encaram as dificuldades da vida no mar.

''De volta à Vila Sésamo''

A turma da Vila Sésamo está pronta para ajudar as crianças a identificar, entender e cuidar de suas emoções. Juntos, eles descobrem como a gentileza e a compaixão podem deixar cada dia melhor, seja aprendendo a esperar a vez, animando um amiguinho que está triste ou encontrando jeitos diferentes de resolver os problemas com um sorriso no rosto.

Dia 12

''Orange County à Venda'', 4ª temporada

Os corretores de Orange County estão de volta e prontos para colocar seu escritório no topo do Grupo Oppenheim. Mas a competição pelos imóveis mais importantes esquenta, as fofocas dividem a equipe, e algumas pessoas podem sair queimadas. Com o aumento do movimento no escritório, Jason convoca corretores de San Diego.

Dia 13

''O Monstro em Mim''

Depois da morte trágica do filho, a aclamada escritora Aggie Wiggs (Claire Danes) se distanciou da vida pública e parou de escrever, transformando-se em um fantasma apático de si. De forma inesperada, ela se inspira para um novo livro quando a casa ao lado é comprada por Nile Jarvis (Matthew Rhys), um magnata do ramo imobiliário que já foi suspeito do desaparecimento da própria esposa. Em um misto de horror e fascínio por esse homem, Aggie mergulha em uma busca compulsiva pela verdade, caçando os podres dele enquanto foge dela mesma, em um jogo de gato e rato que pode ser fatal.

''Crimes em Déli''

A procura da mãe desaparecida de um bebê ferido leva a uma ampla investigação de tráfico de pessoas na Índia e se torna o maior caso da carreira de Vartika Chaturvedi, que precisa confrontar a impiedosa criminosa Meena. Descobrimos como mulheres são traficadas de todos os cantos do país para o mercado de noivas do Norte da Índia e para a indústria do sexo. Ao longo da temporada, a equipe de policiais se une para buscar pistas e desmascarar uma rede de tráfico que opera dentro e fora do país.

''Se Não Tivesse Visto o Sol''

A série de Taiwan conta a história de Li Jen-yao, um jovem de 25 anos que se entrega à polícia alegando ter cometido uma série de assassinatos brutais como o Assassino da Tempestade, um serial killer que aterrorizou sua turma da escola. Ao revelar os detalhes sórdidos de seus crimes, ele jamais conta suas motivações. Na cadeia, ele concede sua primeira entrevista a Chou Pin-yu, que passa a ter sonhos perturbadores com o assassino e uma misteriosa menina de uniforme.

Dia 14

''O Cuco de Cristal''

A médica espanhola Clara Merlo sofre um ataque cardíaco grave e precisa passar por um transplante. Durante a recuperação, ela decide procurar o doador e acaba indo parar em uma cidadezinha do interior, buscando informações sobre a vida do dono do coração que a salvou. Bem no dia em que ela chega, um bebê desaparece de um parque público. E, assim, ela descobre que essa cidade fechada está cheia de segredos, além de um mistério que já dura mais de 20 anos.

Dia 19

''Invejosa'', 3ª temporada

Vicky está diante de uma encruzilhada: não sabe se deve se casar e formar uma família com Dani, ou se vale a pena viver um relacionamento com Matías. Às vezes, aquela vida tranquila que ela tanto sonhou não parece mais ser tão interessante, mas o desejo despertado pela possibilidade de um novo amor a deixa em pânico. Mais neurótica e exausta do que nunca, ela começa a transitar entre esses dois mundos, sem querer se desapegar de nenhum deles.

Dia 20

''Um Espião Infiltrado'', 2ª temporada

Buscando trabalhar como infiltrado em outro caso importante, Charles Nieuwendyk (Ted Danson) encontra uma chance quando Jack Berenger (Max Greenfield), presidente do Wheeler College, começa a receber chantagens misteriosas. Ele pede para Charles se infiltrar como professor e descobrir quem está fazendo essas ameaças. Será que tudo isso tem a ver com o bilionário iconoclasta Brad Vinick (Gary Cole), formado no Wheeler, e sua proposta de doação para a faculdade? Charles tem uma lista enorme de suspeitos, mas acaba se distraindo quando conhece Mona (Mary Steenburgen), uma professora de música livre, leve e solta.

Dia 24

''Busca Imediata: Pessoas Desaparecidas'', 2ª temporada

Acompanhe o trabalho da polícia da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, em busca de pessoas que desapareceram em circunstâncias misteriosas.

Dia 25

''Isso é um Bolo? Vamos Celebrar!'', 2ª temporada

Isso é um Bolo? Vamos Celebrar! está de volta para mais uma temporada festiva com Mikey Day e seis confeiteiros estrelados! Três participantes de Isso é um Bolo? e três pesos-pesados da confeitaria tentam enganar jurados famosos com seus bolos incrivelmente realistas. Em cada episódio, eles competem por uma parte do prêmio de 75 mil dólares e por uma cobiçada vaga na final.

Dia 27

''Stranger Things'', 5ª temporada

Outono de 1987. Hawkins segue abalada pela abertura dos portais, e os heróis se unem pelo mesmo objetivo: encontrar e matar Vecna. Mas ele desapareceu e ninguém sabe seu paradeiro. Para complicar tudo, o governo colocou a cidade sob quarentena militar e intensificou a caça à Onze, que precisou se esconder novamente. Conforme o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, um medo familiar também toma conta da cidade. A batalha final acontecerá em breve e, com ela, virá uma escuridão mais poderosa e mortal do que tudo o que eles já enfrentaram. Para acabar com esse pesadelo, todo o grupo precisará se unir de novo pela última vez.

O volume 1 estará disponível em 26 de novembro (quatro episódios), o volume 2, em 25 de dezembro (três episódios), e o episódio final, em 31 de dezembro, sempre às 22h (horário de Brasília).

Filmes

Dia 3

''Os Sneetches''

Era uma vez Sneetches de barriga estrelada, e outros de barriga com uma lua desenhada. Eles viviam juntos à beira-mar, e brincavam sem parar. Um dia, perceberam que eram diferentes demais, e cada grupo foi para um canto, sem olhar para trás. Até que Stella, uma Sneetch Estelar, conheceu Pérola, uma Sneetch Lunar. E juntas viram que, no fundo, ter estrela ou lua tanto faz. Pois Sneetch é Sneetch, e são as diferenças que os tornam especiais.

Dia 7

''Manga''

Lærke é uma ambiciosa gerente de hotel que aproveita a oportunidade única de ser transferida para Málaga, na Espanha, para inaugurar uma unidade em uma fazenda de manga. A fazenda pertence a Alex, que se recusa a vendê-la após um passado trágico, do qual ele não consegue se desapegar. Lærke leva consigo Agnes, sua filha que acredita estar indo curtir umas férias raras junto com a mãe. Sentimentos entre Lærke e Alex começam a brotar, obrigando-os a tomar decisões que afetarão suas carreiras, laços familiares e, claro, seus corações.

''Frankenstein''

Um cientista brilhante, mas egocêntrico, dá vida a uma criatura em um experimento monstruoso que acaba levando à destruição do criador e de sua trágica criação.

Dia 12

''Um Natal Ex-pecial''

Recém-divorciada, Kate (Alicia Silverstone) sonha com um último Natal perfeito em família antes de vender a casa. Mas seus planos de fim de ano vão por água abaixo quando o ex-marido Everett (Oliver Hudson) aparece de surpresa com a nova namorada: linda, jovem e bem-sucedida.

''Eu, Eddie''

De prodígio do stand-up e fenômeno do Saturday Night Live a ícone de Hollywood, Eu, Eddie mostra a vida e o legado extraordinários de Eddie Murphy, o astro que desafiou todos os gêneros. Com entrevistas exclusivas com o próprio Murphy e outros comediantes, o documentário pinta um retrato íntimo desse talento singular.

Dia 17

''Selena y Los Dinos: Legado de Família''

Com imagens inéditas de arquivos pessoais, Selena y Los Dinos: Legado de Família celebra a vida e a obra da Rainha da Música Tejana Selena Quintanilla que, ao lado da família, trabalhou, alcançou o sucesso e redefiniu gêneros.

Dia 19

''Borbulhas de Amor''

Uma executiva viaja à França para fechar a aquisição de uma famosa marca de champanhe antes do Natal. Mas os planos dela vão por água abaixo quando ela se apaixona por um parisiense muito charmoso, que ainda por cima é herdeiro da marca.

Dia 21

''One shot com Ed Sheeran''

Desde shows improvisados em calçadas movimentadas e no metrô até interações com fãs e transeuntes, a jornada de Ed Sheeran em Nova York será registrada em uma sequência de momentos inesquecíveis, destacando todo o alvoroço e a empolgação que ele provoca.

Dia 21

''Sonhos de Trem''

Baseado na aclamada novela de Denis Johnson, o filme acompanha os passos de Robert Grainier (interpretado por Joel Edgerton) durante a crescente industrialização dos Estados Unidos no início do século XX. Órfão desde muito cedo, Robert cresceu convivendo com as densas florestas do noroeste do país, onde ajudou a expandir a malha ferroviária nacional ao lado de homens tão marcantes quanto as paisagens que os cercavam. Ele se casa com Gladys (interpretada por Felicity Jones) e, juntos, constroem um lar, mesmo com o trabalho mantendo-o longe de Gladys e da filhinha do casal. Após uma reviravolta da vida, Robert encontra beleza, brutalidade e um novo significado para as florestas e árvores que derrubou.

Dia 26

''Feliz Assalto!''

Sophia (Olivia Holt) é inteligente e trabalha no varejo. Nick (Connor Swindells) é um faz-tudo que vive uma maré de azar. Os dois são ladrões e têm o mesmo objetivo para a véspera de Natal: roubar a loja de departamentos mais famosa de Londres, o que os obriga a formar uma aliança nada agradável. Mas, com segredos vindo à tona e sentimentos cada vez mais profundos, Sophia e Nick acabam colocando o relacionamento e o roubo em perigo.

Veja também