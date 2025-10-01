A- A+

FILMES E SÉRIES Netflix: confira as estreias de filmes e séries em outubro de 2025 no streaming "Monstro: A História de Ed Gein" é o grande destaque entre as séries; produção nacional "Caramelo" está entre os principais filmes

Ryan Murphy e Ian Brennan, os nomes por trás da antologia "Montros", trazem para a Netflix novos crimes no dia 3 de outubro com "Monstro: A História de Ed Gein". Os episódios ficcionalizam a vida de um fazendeiro do Winscosin que, além de ter matado duas pessoas, costumava vilipendiar cadáveres para, com os ossos, fabricar utensílios de cozinha. Gein inspirou diversos filmes de horror do século passado, como “Psicose” (1960), “O massacre da serra elétrica” (1974) e “O silêncio dos inocentes” (1991).

No dia 8, é a vez de uma produção nacional sobre amizade e perseverança, em que o protagonista é ninguém mais ninguém que Amendoim, um vira-lata. Ele contracena com Rafael Vitti em "Caramelo", filme do diretor Diego Freitas.

Veja outros destaques da Netflix em outubro de 2025.

FILMES

DIA 8

Caramelo

Ao receber um diagnóstico grave, um chef (Rafael Vitti) em ascensão redescobre a graça da vida com a ajuda de um vira-lata caramelo nesta inspiradora comédia dramática.

DIA 10

Meu Pai, o Assassino BTK

Pai de família, líder de escoteiros, serial killer. Os crimes brutais de Dennis Rader como BTK assombram a filha dele, Kerri Rawson, que conta sua história neste documentário.

Limpa

Inspirado no best-seller da chilena Alia Trabucco, Limpa é um drama familiar inquietante que conta a história da relação entre a empregada doméstica Estela e a garotinha de seis anos de quem ela cuida dia e noite. Conforme vão se aproximando, as duas criam um mundo secreto de dependência, levando a um desfecho fatal.

DIA 17

27 Noites

Martha Hoffman, uma argentina rica de 83 anos, é internada pelas filhas em uma clínica psiquiátrica com a justificativa de demência. O perito Casares investiga se Martha está realmente doente ou se simplesmente deseja viver seus últimos anos com plena liberdade, questionando se a internação é realmente um ato de proteção ou uma tentativa de controlar sua fortuna.

Good News

Nos anos 1970, um grupo se une para forçar um avião sequestrado a aterrissar, custe o que custar. Determinados a garantir o sucesso da missão, eles criam um plano secreto.

A Vizinha Perfeita

Com imagens de câmeras corporais de inúmeras visitas policiais, A Vizinha Perfeita retrata como uma comunidade unida lida com o assédio constante de uma das moradoras. Mas a hostilidade toma um rumo sinistro e acaba virando um crime fatal.

Mar Branco: A Surreal História de Rabo de Peixe

A produção relembra como, em 2001, um pescador de uma vila humilde na ilha de São Miguel foi o primeiro a descobrir uma grande quantidade de fardos de cocaína na costa. A chegada dessa droga de alta pureza transformou a vida de uma comunidade que, até então, nunca havia tido contato com a substância, desencadeando uma onda de dependência e dando início a uma complexa investigação policial.

Os Pestes

O Sr. e a Sra. Twit são as pessoas mais malvadas, fedidas e detestáveis do mundo. Os dois são donos do parque de diversões mais nojento e perigoso de todos, a Twitlandia. Mas quando eles conquistam o poder na cidade, dois órfãos corajosos e uma família de animais mágicos começam a bolar tramoias tão ardilosas quanto as deles para salvar a população.

Um Fantasma na Batalha

Filme inspirado na maior operação secreta contra o ETA, uma missão que marcou um ponto de virada no combate ao terrorismo na Espanha. Ambientado nas décadas de 1990 e 2000, ele conta a história de Amaya (Susana Abaitua), uma jovem oficial da guarda civil que passa mais de uma década infiltrada na organização terrorista, buscando encontrar depósitos de armas secretos escondidos no sul da França.

DIA 24

Casa de Dinamite

A diretora vencedora do Oscar Kathryn Bigelow apresenta este filme sobre um míssil sem autoria identificada lançado contra os Estados Unidos. Abre-se uma corrida contra o tempo para encontrar o responsável e preparar uma resposta.

DIA 29

Balada de Um Jogador

Quando seu passado e suas dívidas começam a se aproximar dele, um apostador de alto risco que está escondido em Macau encontra uma alma gêmea que pode ser a chave para sua salvação. Com Colin Farrell e Tilda Swinton.

DIA 30

Aileen: A História de uma Serial Killer

Entre 1989 e 1990, Aileen Wuornos assassinou sete homens na região central da Flórida, uma onda de crimes que a levou ao corredor da morte. Sua execução em 2002 marcou o fim de uma vida trágica e complexa, que precisa ser reexaminada sob uma ótica moderna.

SÉRIES

DIA 1

Casamento às Cegas, 9ª temporada

Solteiros e solteiras que querem ser amados pela personalidade topam conhecer a pessoa com quem poderão passar o resto da vida sem jamais tê-la visto antes. Os casais que noivarem vão morar juntos por algumas semanas, planejar o casamento e ver se têm uma conexão física tão forte quanto o vínculo emocional que criaram nas cabines.

DIA 2

A Crise dos Caras

Em meio a uma crise de masculinidade, quatro quarentões alemães estão perdendo poder, privilégios e a própria identidade. Anos atrás, eles seriam os machos alfa no comando, mas eles estão fadados a viver na era da igualdade.

DIA 3

Gênio dos Desejos

Gênio, um espírito mágico que vive em uma lâmpada e voltou ao mundo humano depois de um milênio, encontra Ka-young, uma mulher apática, que leva a vida de acordo com as regras da avó e seus próprios hábitos.

Monstro: A História de Ed Gein

A série antológica de Ryan Murphy e Ian Brennan volta com sua terceira parte, agora sobre Ed Gein. Os episódios mostram como um homem simples em Plainfield, Wisconsin, se tornou o carniceiro mais singular de todos os tempos e revelou ao mundo uma verdade horripilante: os monstros não nascem, eles são criados por nós.

A Nova Força

O ano é 1958, e as primeiras mulheres terminam a academia de polícia na Suécia. Mesmo dando esse grande passo rumo à igualdade de gênero, essas pioneiras continuam enfrentando dificuldades no dia a dia. Elas são forçadas a usar saias que machucam as pernas, além de serem ridicularizadas pelo público, subestimadas pela mídia e desprezadas dentro da própria corporação.

Animal

Após perder o emprego com o fechamento das fazendas de gado de sua região, o veterinário rural espanhol Antón Gandoy se viu obrigado a trabalhar no pet shop administrado por sua sobrinha, Uxía. Lá, os dois precisarão aprender a conviver e a enxergar o mundo de formas diferentes.

DIA 6

As Aventuras de Horton

Esta série infantil acompanha as aventuras fantásticas e cheias de imaginação do jovem Horton e seu melhor amigo Sérgio enquanto ajudam os moradores da Selva de Nool.

DIA 7

Medo Real

O aclamado mestre do terror James Wan apresenta histórias sobrenaturais reais com sua visão cinematográfica arrepiante.

DIA 8

Isso é um Bolo? Halloween

O reality show está de volta para uma temporada especial de Halloween com Mikey Day e nove dos melhores confeiteiros de bolos realistas! Esses profissionais da confeitaria tentam enganar jurados famosos com seus bolos assustadores, em uma competição acirrada para ver quem fica com o prêmio e com o título de campeão

DIA 9

Boots

Ambientada no mundo duro e imprevisível do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA nos anos 1990, quando ser gay nas Forças Armadas ainda era ilegal, a série acompanha Cameron Cope (Miles Heizer), um jovem sem rumo e ainda no armário, e seu melhor amigo Ray McAffey (Liam Oh), filho de um fuzileiro condecorado, enquanto eles se juntam a um grupo diverso de recrutas.

Victoria Beckham

Dos criadores da série vencedora do Emmy "Beckham" e da premiada diretora do documentário "Minha História" sobre Michelle Obama, o documentário "Victoria Beckham" entra na vida da estilista e ex-Spice Girl.

DIA 10

Berço de Ouro

A vitória é de quem vira o jogo. De um lado, temos Osman, que veio do nada e conquistou uma enorme riqueza e muito sucesso com ousadia e determinação. Do outro, está Nihal, herdeiro de uma família turva rica e um mestre da diplomacia. Esta é a história do embate entre ricos de berço e emergentes, entre o poder e a perspicácia, e a paixão de dois personagens fortes.

DIA 14

Splinter Cell: Deathwatch

Na primeira adaptação do aclamado jogo de furtividade Tom Clancy’s Splinter Cell, o lendário agente Sam Fisher volta a entrar em ação para atender o pedido de ajuda de uma pessoa ferida.

DIA 16

A diplomata, 3ª temporada

Na temporada 3 de A Diplomata, a embaixadora Kate Wyler (Keri Russell) vive o pesadelo particular que é conquistar o que deseja. Ela acusa a vice-presidente Grace Penn (Allison Janney) de planejar uma trama terrorista e admite almejar seu cargo. Com a repentina morte do presidente, pela qual Hal (Rufus Sewell), marido de Kate, pode ter sido inadvertidamente responsável, Grace se torna presidente do país.

Românticos Anônimos

Nesta comédia romântica com elenco asiático, Shun Oguri interpreta Sosuke, um homem incapaz de ter contato físico com outras pessoas, e Han Hyo-joo é Hana, uma mulher que tem medo do contato visual. O amor mútuo pelo chocolate os une.

NBA: 5 em Quadra, 2ª temporada

A temporada 2 já está escalada com grandes estrelas da NBA: Jaylen Brown (Boston Celtics), Kevin Durant (Phoenix Suns), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) e James Harden (Los Angeles Clippers).

DIA 17

Mar branco, 2ª temporada

Nada acontece no pacato vilarejo açoriano de Rabo de Peixe, até que um grande carregamento de cocaína aparece no litoral e transforma a vida dos seus habitantes. O jovem pescador Eduardo e seus amigos tentam ganhar um dinheirinho com a mercadoria que veio do Oceano Atlântico. Mas uma tonelada de cocaína não é algo que passe despercebido, e o grupo vai ter que enfrentar os donos da droga, a polícia e vários personagens peculiares em uma aventura perigosa e imprevisível.

DIA 22

Guerra à Máfia: Filadélfia Contra o Crime

Uma guerra brutal entre os mafiosos John Stanfa e Joey Merlino na década de 1990 transforma a Filadélfia em caos e carnificina nesta série baseada em uma história real.

Baby Bandito, 2ª temporada

A vida do chileno Kevin vira de cabeça para baixo quando ele se apaixona por Génesis, uma jovem privilegiada. Determinado a arriscar tudo por amor, o skatista apaixonado bola um plano ousado: roubar um esquema detalhado de um perigoso bando de criminosos conhecido como "Os Carniceiros", que pode render milhões de dólares, e se tornar o fugitivo mais procurado do país. Inspirada no roubo do século, que aconteceu no Chile em 2014.

DIA 23

Ninguém quer, 2ª temporada

Quando vimos pela última vez Joanne (Kristen Bell), uma apresentadora de podcast agnóstica, e Noah (Adam Brody), um rabino nada convencional, a química entre eles surpreendeu a todo mundo. Mas a atração entre os dois provou ser mais forte do que todos os obstáculos que surgiram para separá-los. Agora, Joanne e Noah estão de volta e totalmente comprometidos um com o outro... e suas famílias. Mas as diferenças permanecem e não podem ser ignoradas. Diante dessa paixão tão inesperada, o desafio agora é saber: será que vai dar certo?

DIA 27

A Agente

Tea, uma agente novata do serviço de inteligência precisa se infiltrar no brutal submundo do crime. Após adotar outra identidade, a missão de Tea é se aproximar de Ashley, a namorada do chefão do esquema, para coletar dados cruciais para a operação. No entanto, ao testemunhar a dura realidade de Ashley sob o controle e o clima de tensão impostos por Miran, Tea começa a ter dúvidas sobre ao que ela realmente deve lealdade.

DIA 28

Pesadelos da Natureza, 2ª temporada

A série acompanha uma fêmea de camundongo prestes a ser mãe, um jovem guaxinim e uma rã-touro americana marcada por experiências terríveis. Os três protagonistas logo descobrem como a floresta pode ser assustadora e saem em busca de refúgio. No caminho, eles deparam com uma velha cabana no meio da mata e acreditam que encontraram um porto seguro, mas rapidamente percebem que seus pesadelos estão apenas começando.

DIA 29

Sunset - Milha de Ouro, 9ª temporada

Os corretores do Oppenheim Group estão de volta para uma temporada explosiva. Pessoas novas geram brigas novas, aumentando a pressão em suas vidas pessoais e profissionais, e tem gente que não vai aguentar ficar na imobiliária. O panorama de Los Angeles muda rápido, e todos precisarão se adaptar à nova realidade.

DIA 30

Juan Gabriel: Devo, Posso e Quero

Vídeos raros e entrevistas exclusivas revelam a genialidade, os sacrifícios e a dualidade entre a vida pública e privada do icônico cantor e compositor Juan Gabriel.

Império de Amsterdã

Jack van Doorn, o rico e famoso fundador do império de coffee shops Jackal, batalhou durante toda sua carreira contra criminosos, concorrentes e as complicadas leis holandesas para chegar ao topo. Quando seu romance com uma jornalista conhecida é revelado, ele descobre que seu adversário mais perigoso estava o tempo todo debaixo do seu próprio teto: sua esposa traída, Betty, uma ex-diva do pop que conhece todos os seus pontos fracos e segredos, e não vai descansar até tirar tudo dele.

DIA 31

Respira, 2ª temporada

O hospital espanhol Joaquín Sorolla foi privatizado, colocando à prova os princípios e valores da equipe médica. Agora que conseguiu o que queria, Patricia (Najwa Nimri) segue na luta contra o câncer e se aproxima cada vez mais de Nestor (Borja Luna). Jésica (Blanca Suárez) tenta recuperar a autoconfiança, mas está dividida entre Luís (Alfonso Bassave) e Biel (Manu Ríos). Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) continua lidando com os vícios do filho, mas Quique (Xoán Fórneas) pode encontrar nela uma aliada inesperada diante da pressão da nova administração para que ele tome uma decisão questionável.

Veja também