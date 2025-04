A- A+

Netflix: confira as estreias de filmes e séries em abril de 2025 no streaming Novas temporadas de "Black mirror" e "You" estão na lista, além da terceira temporada do reality de relacionamentos "Amor no Espectro'

O mês de abril de 2025 na Netflix vem matar a saudade dos fãs de " Black mirror" e de "You".

A primeira está de volta com a sétima temporada, que traz temas como inteligência artificial, expansão da mente e gadgets futuristas. Os episódios vão ao ar no dia 10.

Já "You" traz os episódios finais da série sobre o obssessivo Joe Goldberg, disponíveis na plataforma a partir do dia 24.

Veja detalhes sobre esses e outros lançamentos abaixo.

SÉRIES

02/04

Amor no espectro, 3ª temporada

Uma série sobre pessoas no espectro autista e suas aventuras amorosas.

Em sua terceira temporada, esta versão americana conta as histórias de pessoas únicas e diversas, incluindo caras conhecidas e novos românticos, em busca de algo que todos nós esperamos encontrar: o amor.

03/04

Devil May Cry



Nesta adaptação em animação do famoso jogo da Capcom, com a visão de Adi Shankar, forças sinistras entram em ação para romper o portal entre o reino humano e o demoníaco.

No meio de tudo isso está Dante, um caçador de demônios órfão que ainda não sabe que o destino dos dois mundos está em suas mãos.

Pulso



Um furacão se aproxima do pronto-socorro mais movimentado de Miami, e a jovem médica Danny Simms (Willa Fitzgerald) recebe uma promoção inesperada depois que o residente-chefe Xander Phillips (Colin Woodell) é suspenso.

A tempestade só piora e, em meio ao pico de pacientes, o hospital entra em lockdown. Agora, Danny e Phillips precisam dar um jeito de trabalhar juntos, mesmo com todas as fofocas circulando sobre o romance ilícito entre os dois.

04/04

Carma



Neste suspense policial da Coreia do Sul, seis pessoas ficam presas em um ciclo cármico implacável, cada uma refém de escolhas impensadas que saem do controle.

07/04

Blippi e As Profissões

Blippi e Meekah brincam de trabalhar no Clubinho, e a curiosidade deles serve de inspiração para conhecer as profissões na vida real.

08/04

Como vender drogas online (rápido), 4ª temporada

Depois de quatro anos, Moritz sai da prisão. Finalmente, ele pode iniciar seu próprio negócio (desta vez, totalmente legalizado!).

Mas, ao contrário das suas ideias de negócios, o mundo seguiu em frente, e Dan transformou a BonusLife em uma startup de suplementos de sucesso.

The Clubhouse: Um Ano com o Red Sox

Esta série imersiva traz uma perspectiva inédita sobre um dos times mais históricos do mundo dos esportes: o Boston Red Sox.

Ela acompanha o Sox ao longo de 2024 dentro e fora do campo, com detalhes jamais vistos sobre a vida pessoal e profissional de jogadores da Major League Baseball.

09/04

Má Influência: O Lado Sombrio dos Influencers Infantis



Esta série documental lança luz sobre o mundo sombrio dos influenciadores infantis, trazendo à tona alegações perturbadoras de abuso que têm como alvo a webcelebridade Piper Rockelle e sua maeagente, Tiffany Smith.

10/04

Do Norte ao Norte

Uma jovem inuíte decide buscar um futuro melhor depois de terminar seu casamento de forma espontânea e extremamente pública.

Mas essa missão não vai ser fácil em uma cidadezinha do Polo Norte, onde todo mundo se conhece.

Black Mirror, 7ª temporada





A série de antologia sombria e satírica de Charlie Brooker volta em 2025 com seis novos episódios, incluindo a continuação da aventura de ficção científica USS Callister.

O Nascer da Lua

O que acontece quando a vida pacífica na Terra entra em choque com a luta pela independência da Lua? Esta série conta essa história em grande escala, adaptando o livro de Tou Ubukat para explorar a questão.

11/04

O jardinheiro

Esta série conta a história de Elmer e sua mãe controladora, China Jurado, dona de um centro de jardinagem que serve de fachada para um lucrativo negócio de assassinato de aluguel.

15/04

O Domo de Vidro

Lejla volta à casa onde cresceu em um pequeno vilarejo na Suécia, um lugar preso entre a tradição e a modernização, provocando tensão entre os moradores.

Para Lejla, esse retorno é ofuscado por algo muito mais sombrio e intimidante do que ela esperava.



Quando criança, ela foi mantida em cativeiro por um desconhecido, presa em um domo de vidro nessa mesma região. Agora, outra garota desapareceu sem deixar rastros.

17/04

Ransom Canyon

Conheça Ransom Canyon, um lugar onde o amor, o luto e a lealdade se encontram entre os planaltos avermelhados do Texas.

Três dinastias de fazendeiros competem pelo controle das terras, mas suas vidas e seus legados são ameaçados por forças externas que pretendem destruir esse modo de vida.

22/04

Stranger Things: The First Shadow - Broadway



Hawkins, Indiana, 1959. A família Creel busca um recomeço, especialmente o filho adolescente Henry, que está ansioso para fugir do passado problemático.



No início, tudo vai bem: ele faz amigos e entra para a peça da escola. Mas quando uma onda de crimes chocantes abala a cidade, Henry é obrigado a enfrentar uma verdade terrível: será que existe algo dentro dele que o associa aos horrores que acontecem ao seu redor?

23/04

Congonhas: Tragédia Anunciada

Esta série documental acompanha de perto os desdobramentos do acidente de 2007 no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O desastre resultou em 199 mortes e marcou a história da aviação brasileira.

Carlos Alcaraz: Do Meu Jeito

A série documental retrata o tenista mais jovem a liderar o ranking da ATP até hoje. Acompanhamos o atleta durante a temporada 2024, chegando bem perto do jovem prodígio que está revolucionando o universo do esporte.

24/04

You, 5ª temporada



Na quinta e última temporada, Joe Goldberg volta a Nova York para curtir o casamento... até que sua vida perfeita é ameaçada pelos fantasmas do passado e seus desejos sombrios.

28/04

Chef's Table: Lendas

Esta série faz uma homenagem aos ícones culinários que ajudaram a criar o mundo da gastronomia moderna.

30/04

O Eternauta

Em uma noite de verão em Buenos Aires, uma misteriosa tempestade de neve mata a maioria da população e deixa milhares isolados.

Juan Salvo e seus amigos embarcam em uma luta desesperada pela sobrevivência. Mas tudo muda quando eles descobrem que a nevasca tóxica foi apenas o primeiro ataque de um exército estrangeiro invadindo a Terra.

Asterix e Obelix: O Combate dos Chefes

O Império Romano está desesperado para conquistar a última aldeia independente da Gália, onde moram Asterix e Obelix.

O segredo dos gauleses para vencer as batalhas é uma poção mágica, preparada por um druida. Mas quando ele perde a memória, os moradores precisam enfrentar todo o poder de Roma sem nenhuma ajuda.

Ponto de Virada: A Guerra do Vietnã

Esta série lança um olhar sem filtros sobre um dos conflitos mais decisivos e controversos da história moderna, e o impacto profundo e duradouro que ele causou na identidade dos Estados Unidos perante o mundo e na vida de inúmeras pessoas.

FILMES

02/04

DJ à Paisana

Scorpex (Vincent Cassel), um DJ que já foi famoso, parece ser o único a não perceber que seus dias de glória terminaram.

Quando a policial Rose (Laura Felpin) oferece a ele uma oportunidade de acabar com seu jovem rival Vestax (Mister V), Scorpex vê o convite como uma chance de voltar ao topo com um grande hit.

09/04

O Melhor do Mundo

Depois de uma perda significativa, o produtor de TV Gallo enfrenta uma reviravolta inesperada na vida. Determinado a cumprir uma promessa, ele embarca em uma jornada engraçada e emocionante ao lado do filho Benito e da amiga Diana.

No caminho, eles reencontram pessoas do passado e descobrem verdades importantes sobre si mesmos, aprendendo a valorizar o que têm.

10/04

Frozen Hot Boys



Liderado por uma professora esperta com motivações pessoais, um grupo de adolescentes infratores tenta vencer uma competição de esculturas de neve no Japão, contra todas as expectativas.

Nos Bastidores de Stranger Things: The First Shadow

Com acesso especial aos bastidores, acompanhe o elenco e a equipe do musical enquanto correm contra o tempo para preparar o ambicioso e inovador espetáculo para sua estreia no West End, em meio à crescente expectativa de fãs e críticos.

18/04

iHostage

O filme é um suspense inspirado na crise na Apple Store de Amsterdã e acompanha um homem búlgaro que se envolve em uma situação arriscada, quando um homem armado faz todas as pessoas que estão na loja de reféns.

Contada sob a perspectiva do criminoso, dos reféns e da equipe de resgate.

Atentado em Oklahoma: Terror nos EUA

Este documentário analisa a explosão de um prédio em Oklahoma em 1995, o atentado de terrorismo doméstico mais letal da história dos EUA.

21/04

Pangolim: A Viagem de Kulu

Um homem encontra um novo propósito depois de ajudar a resgatar um filhote de pangolim, um dos animais mais contrabandeados do mundo, em uma operação policial na África do Sul.

Ele sai da cidade e embarca em uma missão para reabilitar e preparar esse bichinho vulnerável para uma vida de liberdade na natureza.

23/04

Explosão no Trem-Bala

Este longa é um reboot do filme original "O Trem Bala", de 50 anos atrás, que inspirou o sucesso de Hollywood “Velocidade Máxima”.

25/04

Caos e Destruição

Uma transação do tráfico de drogas dá errado, e um detetive ferido precisa abrir caminho no submundo do crime para resgatar o filho de um político e desvendar uma teia de corrupção e conspirações que envolve a cidade inteira. Com Tom Hardy.

