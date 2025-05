Netflix confirma 4ª temporada de ''Lupin''; confira vídeo

A- A+

A Netflix confirmou nesta segunda-feira (12), a quarta temporada de ''Lupin''. Com Omar Sy de volta ao papel do famoso ladrão, as filmagens dos novos episódios já começaram em Paris. Além de protagonizar a série, Sy também assina como produtor-executivo e coshowrunner da nova temporada.

"Com frequência digo que Lupin é um brinquedo extraordinário", disse Sy em comunicado oficial enviado para a imprensa. "Ao lado da Netflix [e dos estúdios] Carrousel e Gaumont, estamos investidos em elevar nossas ambições e entregar ainda mais surpresas e entretenimento, tanto para nós quanto para o público. A energia nova do Carrousel Studios se alinha perfeitamente com essa visão. Estou ansioso para compartilhar os novos episódios com o maior número de pessoas possível."

Baseada na obra de Maurice Leblanc e criada por George Kay e François Uzan, Lupin segue um ladrão charmoso que cria uma enorme base de fãs na França e ao redor do mundo. A quarta temporada da série contará com oito episódios, dirigidos por Edouard Salier, Everardo Gout e Hugo Gelin. Sy assina como showrunner ao lado de Louis Leterrier.

Além de Sy, o elenco da quarta temporada conta com os retornos de Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella. Théo Christine (Gran Turismo) e Laïka Blanc-Francard (The Walking Dead: Daryl Dixon) são as novidades.



Confira o vídeo:

