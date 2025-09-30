A- A+

streaming Netflix confirma a 4ª temporada de "Bridgerton" para 2026 A série conta a história de uma família de oito irmãos

O serviço online de streaming Netflix anunciou, através das suas redes sociais, nesta seguna-feira (29), a continuação da série "Bridgerton". A estreia está prevista para acontecer em 2026.

Baseada na série de livros de mesmo nome de Julia Quinn, "Bridgerton" gira em torno de uma família de oito irmãos em busca de um romance.

