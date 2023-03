A- A+

A Netflix confirmou nesta quinta-feira (9) a escalação de Anitta para o elenco da sétima temporada do sucesso espanhol “Elite”, fazendo sua estreia internacional nas telinhas.

Anitta, no entanto, não é o primeiro nome brasileiro a passar pela série, que conta com o ator André Lamoglia, que esteve envolvido em rumores de possível affair com a cantora no final do ano passado.

O serviço de streaming não divulgou outras informações sobre a participação especial da cantora. O novo ano do colégio Las Encinas está em fase de produção, e ainda não teve data de estreia anunciada.

Veja também

família real Tyler Perry: quem é o ator, diretor e roteirista americano que é padrinho da filha de Harry e Meghan