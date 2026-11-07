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STREAMING Netflix confirma duas temporadas de série animada de "Crepúsculo" baseada em "Sol da Meia-Noite" Produção vai revisitar a história de amor entre Bella Swan e Edward Cullen sob a perspectiva do vampiro; obra literária de Stephenie Meyer apresenta uma versão diferente da trama original

A Netflix encomendou duas temporadas de uma série animada baseada em "Sol da Meia-Noite" ("Midnight Sun"), livro de Stephenie Meyer que revisita o universo de "Crepúsculo".



A produção vai recontar os acontecimentos do primeiro romance da saga sob a perspectiva de Edward Cullen, vampiro interpretado por Robert Pattinson nos cinemas. A confirmação foi feita por Kevin Beggs, presidente do grupo de televisão da Lionsgate, durante uma teleconferência de resultados financeiros do estúdio, na quinta-feira (5).

Segundo Beggs, a produção será uma animação voltada ao público adulto. Stephenie Meyer participa diretamente do desenvolvimento do projeto ao lado das equipes da Lionsgate e da Netflix.

— É uma encomenda de animação adulta de duas temporadas na Netflix. Stephenie e sua equipe estão muito envolvidas e conduzem o processo conosco e com a Netflix — afirmou o executivo, segundo a transcrição da apresentação.

A série terá Sinead Daly como showrunner e roteirista. Lynn Wang será a diretora supervisora. Meyer também atuará como produtora executiva, ao lado de Marty Bowen, Wyck Godfrey, Erik Feig, Meghan Hibbett e Emily Wissink. A produção ficará a cargo da Fickle Fish Films, empresa da escritora, em parceria com a Lionsgate Television.





O que é 'Sol da Meia-Noite'?

Publicado em agosto de 2020, "Sol da Meia-Noite" é um romance complementar ao primeiro livro de "Crepúsculo", lançado em 2005. A obra apresenta os mesmos acontecimentos narrados na história original, mas pelo ponto de vista de Edward Cullen, em vez de Bella Swan.

A narrativa permite acompanhar os pensamentos do vampiro e seus conflitos diante da atração pela jovem humana. A relação entre os dois, marcada pelos riscos de um romance entre espécies diferentes, ganha novos detalhes a partir das emoções e dos dilemas do personagem.

A publicação do livro ocorreu após anos de expectativa dos fãs. Em 2008, um manuscrito inacabado da obra vazou na internet, levando Meyer a interromper temporariamente o trabalho. A autora retomou o projeto e lançou a versão completa 12 anos depois.

Quando estreia a série animada?

A adaptação foi anunciada pela Netflix em setembro de 2024, mas a plataforma ainda não divulgou uma data de estreia. Também não há informações oficiais sobre o elenco de dubladores que dará voz aos personagens.

A previsão de lançamento, portanto, permanece indefinida. Informações preliminares sobre o cronograma de produção apontam que os trabalhos podem se estender até 2027, o que abre a possibilidade de estreia a partir do fim daquele ano ou em 2028.

A saga "Crepúsculo" ganhou cinco filmes entre 2008 e 2012, protagonizados por Robert Pattinson e Kristen Stewart. As produções arrecadaram mais de US$ 3,3 bilhões (R$ 18,2 bilhnas bilheterias mundiais. A nova série representa mais uma expansão do universo criado por Meyer, desta vez em formato de animação.

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