Streaming Netflix confirma segunda temporada de "Ilhados com a Sogra", reality original brasileiro Programa chegou a ficar entre as dez séries de língua não inglesa mais assistidas do serviço de streaming

A Netflix confirmou nesta terça-feira (7) a realização da segunda temporada de “Ilhados com a Sogra”. O reality show que conquistou o público neste ano retornará com novos episódios, em data ainda não anunciada.

Apresentado por Fernanda Souza, o programa é um formato original brasileiro. Nele, cinco sogras e suas famílias ficam isolados em uma ilha no litoral de São Paulo, competindo pelo prêmio de R$ 500 mil.



Desde a sua estreia, no dia 9 de outubro, a atração vem conquistando fãs no Brasil e no mundo. Prova disso é que o título ficou entre as dez séries de língua não inglesa mais assistidas do serviço de streaming.

