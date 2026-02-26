Netflix desiste da disputa pela Warner e abre caminho para a Paramount levar o estúdio

A- A+

A Netflix está desistindo de um acordo para comprar os ativos de estúdio e streaming da Warner Bros. Discovery depois que o conselho desta última considerou, nesta quinta-feira (25), que uma proposta revisada da Paramount Skydance era uma oferta superior.

No início desta semana, a Paramount elevou sua proposta para adquirir a totalidade da Warner para US$ 31 por ação, acima dos US$ 30 por ação oferecidos anteriormente, totalmente em dinheiro. Foi a mais recente revisão entre várias ofertas feitas pela Paramount nos últimos meses — e desde que avançou com uma proposta hostil para comprar a companhia — e agora superou o acordo entre Warner e Netflix para vender os negócios de estúdio e streaming da empresa de mídia tradicional por US$ 27,75 por ação.

Na semana passada, a Netflix concedeu à Warner um prazo de sete dias para retomar as negociações com a Paramount, o que resultou na oferta mais alta. A proposta da Paramount abrange a totalidade da Warner, incluindo suas redes de TV por assinatura, como CNN, TBS e TNT.

A Netflix tinha quatro dias úteis para alterar sua própria oferta diante da proposta superior da Paramount, informou o conselho da Warner em comunicado nesta quinta-feira.

Em vez disso, a decisão da gigante do streaming de desistir coloca um ponto final em uma longa saga marcada por revisões de propostas de ambos os lados.

As ações da Netflix dispararam 10% no after-market desta quinta-feira. Já os papéis da Warner Bros. Discovery caíram 2%.

“A transação que negociamos teria criado valor para os acionistas, com um caminho claro para aprovação regulatória”, afirmaram os coCEOs da Netflix, Ted Sarandos e Greg Peters, em comunicado. “No entanto, sempre fomos disciplinados e, ao preço necessário para igualar a oferta mais recente da Paramount Skydance, o negócio deixa de ser financeiramente atraente, portanto não vamos cobrir a proposta.”

A proposta mais recente da Paramount incluía uma multa de rescisão de US$ 7 bilhões caso a fusão proposta não obtenha aprovação regulatória. A empresa também concordou em pagar a multa de US$ 2,8 bilhões que a Warner teria de pagar à Netflix caso aquele acordo não fosse concluído.

