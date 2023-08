Netflix divulga trailer de "B.O", comédia policial brasileira estrelada por Leandro Hassum

A- A+

Foi divulgado nesta quarta-feira (9), pela Netflix, o trailer de “B.O.”, nova série de comédia da plataforma. No trailer há semelhança com a famosa série americana “Brooklyn 99”.

Assim como a produção estrangeira, o próximo lançamento acompanha o cotidiano conturbado de uma delegacia.



O enredo conta a história do delegado carioca Suzano, interpretado por Leandro Hassum, que é transferido para uma delegacia do interior do Rio de Janeiro após prender um foragido ligado à máfia dos caça-níqueis por acidente.

Com uma premissa similar, B.O. também apresenta uma formação de elenco com características parecidas à Brooklyn 99.



Podemos identificar uma policial mal-humorada, interpretada por Luciana Paes (Me chame de Bruna), que pode ser confundida com a agente Rosa (Stephanie Beatriz) na produção estrangeira, e o valentão, papel de Digão Ribeiro (Eduardo e Mônica), que tem sua versão americana interpretada por Terry Crews.

Além de Hassum, Luciana e Digão, nomes como Taumaturgo Ferreira (O Cravo e a Rosa), Jefferson Schroeder (Minha Mãe é uma Peça), Aline Borges (Pantanal) e Babu Carreira completam o elenco principal

A série tem lançamento previsto para 6 de setembro.



