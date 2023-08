Netflix divulga trailer de novo documentário "Isabella: O Caso Nardoni" nesta terça (1°)

A- A+

Acompanhando a onda do True Crime, Netflix divulgou nesta terça-feira (1°) o trailer de sua nova produção documental, “Isabella: O Caso Nardoni”, que vai contar detalhes do crime que marcou o país há 15 anos: o assassinato de Isabella Nardoni.

Com data de estreia prevista para 17 de agosto, o documentário conta a história do crime de 2008, que tirou a vida de Isabella Nardoni, 5 anos, que foi jogada da varanda do sexto andar do apartamento onde seu pai, Alexandre Nardoni, e sua madrasta, Anna Carolina Jatobá, moravam.

A produção, que é contada pela perspectiva da mãe da vítima, Ana Carolina Oliveira, e de seus avós, trará depoimentos inéditos de testemunhas e parentes de Isabella, além de mostrar conflitos nas versões dos advogados de defesa, perícia e jornalistas.

Com produção feita pela Kromaki, Micael Langer e Claudio Manoel, assinam o roteiro ao lado de Felipe Flexa.

Confira o trailer:





Relembre o caso

Em 29 de março de 2008 o país parou com a morte de uma menina de cinco anos que foi jogada do sexto andar de um prédio na capital paulista.

Isabella Nardoni foi atirada pela varanda do sexto andar do Edf. London pelo seu pai Alexandre Nardoni e sua madrasta Anna Carolina Jatobá.

O casal está preso em Tremembé, no interior de São Paulo; Alexandre foi condenado a mais de 30 anos de cadeia e a madrasta a 26 anos de prisão

