STREAMING Netflix divulga trailer e imagens inéditas de ''Casamento às Cegas Brasil - Uma Nova Chance''; veja Primeira parte da nova temporada do reality estreia no dia 19 de junho

A Netflix divulgou, na quarta-feira (22), o trailer de ''Casamento às Cegas Brasil - Uma Nova Chance'' com as novidades que contemplam a nova temporada. Além disso, no Instagram do streaming foi compartilhado o pôster oficial e imagens inéditas dos participantes.

Com a estreia da primeira parte da quarta temporada marcada para o dia 19 de junho, no mês do Dia dos Namorados. O reality, que segue com a apresentação do casal Camila Queiroz e Klebber Toledo, vai ter mais duas partes. A segunda parte de ''Casamento às Cegas Brasil - Uma Nova Chance'' estreia em 26 de junho e a terceira e última em 3 de julho.

Buscando novo amor

Todos os participantes de Casamento às Cegas Brasil - Uma Nova Chance já viveram relacionamentos sérios mas ainda não tiveram um final feliz. Será que chegou a vez deles? O grupo da nova edição é formado por pessoas divorciadas, separadas ou que viveram um noivado que não se oficializou. À procura de um relacionamento que finalmente dê certo, o que não faltará a cada um deles é coragem para (re)abrir o coração.

Conheça os participantes principais

Alexandre Thomaz - 34 anos - Empresário - São Paulo - SP

Empresário do ramo de eventos da zona norte de São Paulo, Alexandre tem um filho de 2 anos, fruto do seu último relacionamento, um casamento que acabou recentemente. Ele procura uma mulher independente e ambiciosa, assim como ele.

André Romano - 30 anos - Analista de Conformidades - São Paulo - SP

Depois de uma série de acontecimentos difíceis em sua vida, André, que é pai de uma menina de 3 anos, quer encontrar uma pessoa para dividir sua rotina e os planos para um futuro melhor.

Ariela Carasso - 34 anos - Diretora de Eventos - São Paulo - SP

Ariela é paulistana e mora com os pais e a filha de 9 anos. Workaholic, a diretora de eventos se diz pronta para superar as decepções do passado, desde que encontre um parceiro carinhoso, companheiro e que pretenda ter filhos.

Evandro Pinto - 35 anos - Segurança Pessoal e Trader - São Paulo - SP

Evandro mora sozinho com o seu cachorro, mas próximo da mãe e dos 6 irmãos. Separado há 5 anos e com duas filhas desse relacionamento, ele quer alguém para estar ao seu lado em todos os momentos da sua vida.

Gabriel Kaled - 31 anos - Economista - Majé - RJ

Kaled, como gosta de ser chamado, já morou junto duas vezes em seus antigos relacionamentos. Pediu em casamento oferecendo a aliança da avó, mas não deu certo. Agora, essa aliança está à espera da dona definitiva com direito a festa de casamento, padrinhos, terno e tudo que tem direito.

Ingrid Santa Rita - 33 anos - Arquiteta - Osasco - SP

Mãe de duas filhas, uma de 21 e outra de 14 anos, Ingrid mora com a mãe e o padrasto enquanto sua casa dos sonhos está quase finalizada. Não tem muita paciência para aplicativos, mas ainda está na busca pelo par perfeito. Quer uma relação real e respeitosa, diferente da que teve anteriormente.

Leandro Marçal - 32 anos - Personal Trainer - São Paulo - SP

Ex-zagueiro de futebol e atual personal trainer, Leandro foi casado por 3 anos e se separou recentemente. Atualmente, mora sozinho, mas já se sente preparado para construir uma nova história repleta de afeto e companheirismo.

Leonardo Plácido - 34 anos - Advogado - Santos - SP

Depois de morar com a última namorada por 4 anos e ver o relacionamento chegar ao fim, Leonardo está solteiro há 8 anos. Como acredita muito na energia do universo, sente que chegou a hora de se abrir para uma nova relação e ser feliz.

Marcia Ishimoto - 34 anos - Promotora de Eventos - São Paulo - SP

Marcia tem um filho de 5 anos, fruto de um relacionamento que não deu certo em que o casal decidiu ser apenas amigo. Com os pais casados há mais de 30 anos, ela se inspira neles e acredita que pode encontrar o amor da sua vida neste experimento.

Marília Pinheiro - 37 anos - Bancária - São Paulo - SP

Marília já morou junto com parceiros do passado duas vezes, o primeiro por 5 anos e o segundo por mais de um ano. Animadíssima, vai pra academia cedo mesmo depois de curtir uma noitada. Resolveu participar do experimento para tirar a “melhor de três”.

Muriel de Aquino Silva - 36 anos - Executiva de Vendas - Salvador - BA

Essa executiva de vendas sabe muito bem o que quer na vida. Divorciada, Muriel voltou a acreditar no amor e tem o sonho de ser mãe. Está com saudade de aquecer o coração e contar sua rotina para um companheiro. Busca um homem que a apoie e que não seja indeciso.

Patrick Ribeiro - 32 anos - Gestor de Tráfego - São Paulo - SP

Filho único, Patrick está solteiro há alguns meses. Seu relacionamento mais longo durou 7 anos, sendo 4 deles morando junto. Acha que está na hora de se apaixonar novamente e viver o futuro com alguém ao seu lado.

Renata Giaffredo - 33 anos - Advogada - São Paulo - SP

Renata é mãe de pet e tem uma irmã gêmea idêntica com quem mora há 5 anos. Já viveu uma união estável no passado e garante que está pronta para uma nova chance neste momento da sua vida e não vê a hora de encontrar o sortudo que vai conquistá-la.

Rodrigo Knoeller - 40 anos - Gerente de Marketing - Guarujá - SP

Rodrigo morou junto por 9 anos, mas o relacionamento chegou ao fim. Ele gosta muito de música e esportes, quer encontrar uma companheira que curta tudo isso e mais um pouco com ele. Acha que agora está vivendo sua melhor versão.

Vanessa Kurashiki - 33 anos - Advogada - Santos - SP

Vanessa mora sozinha com Pandora, sua fiel cachorrinha. A advogada já foi pedida em casamento, mas o relacionamento terminou pouco tempo antes do que seria o dia mais feliz da sua vida. Como sonha em ser mãe, ela não desistiu de encontrar um amor saudável, que seja companheiro e com a espiritualidade em dia.

Sobre Casamento às Cegas: Brasil

Casamento às Cegas: Brasil pergunta: a aparência e a idade fazem a diferença ou o amor é cego mesmo? No programa, solteiros e solteiras escolhem a pessoa com quem gostariam de se casar sem se ver. Longe de distrações como as redes sociais, eles conhecem vários interesses amorosos, cada um na sua cabine. A pessoa só pode colocar os olhos no futuro cônjuge depois que o pedido de noivado for aceito.

