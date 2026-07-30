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STREAMING Netflix é processada em R$ 532 milhões após furto de filme não lançado com Nicolas Cage Os produtores do filme com Nicolas Cage alegam que o roubo tornou o filme significativamente mais difícil de ser vendido

A Netflix enfrenta um processo de pelo menos US$ 105 milhões (cerca de R$ 532 milhões, conforme a cotação atual) depois que um disco rígido de Fortitude, filme ainda não lançado com Nicolas Cage, foi furtado do escritório da empresa em junho. A ação foi aberta pelo roteirista e produtor Simon Afram e sua empresa, Op-Fortitude, nesta quinta-feira, 30, segundo a The Hollywood Reporter.

Em nota enviada à revista, a Netflix negou ter sido responsável pela perda do filme. "A Netflix contesta qualquer alegação de que assume o risco de prejuízo por um filme distribuído sem as devidas medidas de segurança padrão do setor", disse a plataforma. Leia o comunicado completo mais abaixo.





Os produtores do filme com Nicolas Cage alegam que o roubo tornou o filme significativamente mais difícil de ser vendido, além de aumentar o risco de que uma cópia não autorizada seja divulgada na internet antes do lançamento. Eles ainda teriam suspendido os esforços de vender o longa, apesar do interesse de diversas distribuidoras, conforme a The Hollywood Reporter.

Executivos da Netflix teriam demonstrado interesse em adquirir o filme depois de terem recebido materiais promocionais em 2025. No dia 15 de junho, um produtor de Fortitude teria ido pessoalmente ao escritório da empresa em Los Angeles para entregar o disco rígido, avisado que o arquivo não era criptografado e orientado que ele fosse apagado após a exibição. Dez dias depois, um executivo da Netflix teria redigido um e-mail afirmando que o disco havia sido furtado.

Fortitude é um thriller ambientado na Segunda Guerra Mundial. A trama é inspirada na história real de agentes britânicos que enganaram lideranças nazistas. Além de Cage, o elenco também conta com Matthew Goode, Ed Skrein, Jordi Mollà e Alice Eve.

O que diz a Netflix

"A Netflix contesta qualquer alegação de que assume o risco de prejuízo por um filme distribuído sem as devidas medidas de segurança padrão do setor. Embora não detenhamos os direitos de Fortitude, levamos a segurança do conteúdo a sério e tomamos medidas adicionais para apoiar o cineasta e sua equipe. Isso inclui a realização de uma investigação minuciosa e a oferta de monitorar sites de pirataria conhecidos para detectar qualquer distribuição ou venda não autorizada."

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