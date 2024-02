A- A+

STREAMING Netflix estreia em março nova série dos criadores de ''Game of Thrones'' Baseada em uma trilogia literária chinesa de sucesso, "O Problema dos 3 Corpos" acontece em um mundo paralelo, no qual a humanidade estabeleceu relações com uma sociedade extraterrestre

A Netflix estreia em 21 de março uma nova série dirigida pelos criadores de "Game of Thrones", anunciou a empresa nesta quinta-feira (1º), revelando para 2024 uma programação, com a qual espera expandir seu domínio no mundo do streaming.

Baseada em uma trilogia literária chinesa de sucesso, "O Problema dos 3 Corpos" acontece em um mundo paralelo, no qual a humanidade estabeleceu relações com uma sociedade extraterrestre.

A série é "metade thriller, metade ficção científica", revelou a diretora de conteúdo da Netflix, Bela Bajaria, durante uma apresentação à imprensa em Los Angeles.

Pelo menos parte da série se passa em Londres. Uma cena retrata um inspetor de polícia britânico, interpretado por Benedict Wong ("Doutor Estranho"), investigando um suicídio macabro.

"É uma grande jogada. Uma aposta cinematográfica gigante", disse Bajaria.

A série de David Benioff e D.B. Weiss ("Game of Thrones") aparece em destaque no vídeo publicado pela Netflix nesta quinta-feira, que resume a programação prevista para 2024. E foi o primeiro conteúdo exibido à imprensa na coletiva.

Outra estreia muito aguardada é a segunda temporada da série sul-coreana "Round 6", a distopia de terror sobre um jogo fictício mortal que continua sendo, de longe, a série mais assistida na Netflix.

Também estreará este ano uma série colombiana baseada no famoso romance "Cem Anos de Solidão", do ganhador do Prêmio Nobel colombiano Gabriel García Márquez, e uma série de seis partes sobre a vida do piloto brasileiro Ayrton Senna.

Na lista de filmes, Eddie Murphy retorna com uma nova sequência de "Um tira da pesada".

"Nenhuma empresa de entretenimento foi tão ambiciosa com sua programação, em termos de gostos, culturas e línguas. Nunca", disse Bajaria.

Na semana passada, a Netflix anunciou que somou mais de 13 milhões de novos assinantes no quarto trimestre de 2023. Terminou o ano com mais de 260 milhões de usuários, à frente de qualquer concorrente.

A plataforma de streaming deu seus primeiros passos em 1998 como um serviço de aluguel de DVDs pelo correio nos Estados Unidos, concorrendo com a então gigante do setor Blockbuster. Depois, passou a oferecer conteúdo on-demand pela Internet, uma mudança que permitiu à empresa se expandir globalmente.

