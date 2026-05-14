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FILME Netflix anuncia "Gente Grande 3" com retorno de Adam Sandler Sandler assina o roteiro de "Gente Grande 3" ao lado de Tim Herlihy; A sequência contará com direção de Kyle Newacheck

Depois de mais de uma década, uma das franquias de maior sucesso de Adam Sandler está prestes a retornar. A Netflix confirmou a produção de "Gente Grande 3", que contará com a volta do comediante.

A sequência contará com direção de Kyle Newacheck, que trabalhou com Sandler em "Um Maluco no Golfe 2", lançado em 2025, também na Netflix. O filme faz parte do longo contrato entre o ator e o streaming, que já resultou em produções como "Mistério no Mediterrâneo", "Sandy Wexler" e os especiais de stand-up "100% Fresh" e "Love You".

Até o momento, a plataforma não revelou a data de estreia nem o elenco, mas há a expectativa de que Kevin James, Chris Rock e David Spade também se juntem a Sandler na nova sequência.

O elenco dos dois filmes originais contaram ainda com Salma Hayek, Maya Rudolph, Maria Bello e Joyce Van Patten. Amigo de Sandler desde os tempos de Saturday Night Live, Rob Schneider participou de "Gente Grande", mas não voltou para o segundo longa.

Lançado em 2010, "Gente Grande" acompanha um grupo de cinco amigos de infância que se reúnem em uma casa de veraneio para prestar homenagem ao antigo treinador de basquete que os comandou no colégio. Juntos, eles e suas famílias revivem memórias e antigas rivalidades em sua cidade natal. "Gente Grande 2" foi lançado em 2013.

Sandler assina o roteiro de "Gente Grande 3" ao lado de Tim Herlihy, com quem já escreveu "Gente Grande 2", "O Halloween do Hubie" e "Um Maluco no Golfe 2".

"Gente Grande" está disponível para streaming na Netflix, enquanto "Gente Grande 2" pode ser conferido na HBO Max.

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