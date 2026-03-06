A- A+

ANIMAÇÃO Netflix lança conteúdo extra de 'Guerreiras do K-Pop', favorito ao Oscar Ao todo, são quatro episódios com cerca de dois minutos de duração cada

Leia também

• Guerreiras do K-pop vence 10 prêmios no Annie Awards, o "Oscar da animação"

• Fenômeno cultural "Guerreiras do K-pop" vence dois Globos de Ouro

• ''Guerreiras do k-pop'' são eleitas pela revista Time como a revelação de 2025

O longa Guerreiras do K-pop, que concorre ao Oscar de Melhor Animação, ganhou uma série de conteúdos extras nesta sexta-feira, 6, na Netflix. Trata-se de uma coletânea de vídeos curtos que celebram a paixão dos fãs pelas Huntrix.

'Guerreiras do K-pop' ganhará sequência com equipe original no comando

Ao todo, são quatro episódios com cerca de dois minutos de duração cada. Para acessá-los, basta entrar na plataforma de streaming, selecionar Guerreiras do K-pop e descer até as últimas opções, onde será possível acessar o "Conteúdo Extra".

Em "Brilho" pelo Mundo, são exibidos uma série de covers feitos por fãs da canção Golden, que concorre ao Oscar de Melhor Canção Original. Já em Família te faz Brilhar, famílias de diferentes partes do mundo recriam coreografias e fantasias inspiradas no longa.

Em Artistas Reagindo a Vídeos de Fãs, as cantoras EJAE, Audrey Nuna e REI AMI reagem a vídeos e performances de fãs. Por fim, em Modo Cosplay Ativado, é exibida uma compilação dos melhores cosplays inspirados no longa.

Além das indicações ao Oscar, a animação também se tornou o filme mais popular da história da plataforma entre as produções faladas em inglês - com mais de 236 milhões de visualizações, segundo dados divulgados pelo próprio streaming.

Com tamanho sucesso, a Sony Pictures já confirmou que está trabalhando em uma sequência com Maggie Kang e Chris Appelhans, responsáveis pelo primeiro filme. O longa, no entanto, ainda deve demorar para chegar aos cinemas.

Veja também