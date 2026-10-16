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Streaming Netflix nomeia Peter Rice como diretor de Conteúdo e substitui Bela Bajaria em reestruturação Streaming cortou cerca de 6% de seu quadro de funcionários, ou aproximadamente 1.000 postos de trabalho - no início desta semana

A Netflix anunciou mudanças em sua equipe de liderança na tentativa de reacender o interesse por seus filmes e séries. A plataforma de streaming disse que Peter Rice, ex-executivo da Walt Disney, assumirá o cargo de diretor de Conteúdo a partir de 26 de outubro, substituindo Bela Bajaria, que deixa a empresa após mais de 10 anos.

A Netflix cortou cerca de 6% de seu quadro de funcionários - ou aproximadamente 1.000 postos de trabalho - no início desta semana.

Rice chega à empresa em um momento difícil para a plataforma de streaming. Sua fatia no tempo total de visualização de TV tem diminuído este ano, alimentando receios de que a companhia possa começar a perder assinantes.

A situação não melhorou em julho, quando a Netflix anunciou que, a partir de 2027, passará a publicar seu relatório de engajamento apenas uma vez por ano, em vez de duas. Fonte: Dow Jones Newswires.

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