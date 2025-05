Netflix anuncia dez novas produções brasileiras; conheça os projetos

A- A+

A Netflix anunciou, nesta segunda-feira (26), dez novos projetos brasileiros. Entre séries, filmes, reality shows e documentários, os títulos serão produzidos em parceria com criadores, diretores e produtores nacionais.

Os projetos estão em diferentes estágios de produção, mas todos devem ser filmados até o final de 2025. As gravações têm início neste mês, ainda sem previsão de estreia.

"Cada produção carrega um diferencial - seja no tema, na abordagem ou no gênero - e faz parte do nosso compromisso contínuo com o mercado audiovisual brasileiro, principalmente em inovação e desenvolvimento”, aponta Elisabetta Zenatti, VP de Conteúdo da Netflix no Brasil.



Conheça as dez novidades brasileiras anunciadas pela Netflix:

“Emergência Radioativa”

Minissérie inspirada no maior acidente radiológico da história fora de uma usina nuclear, ocorrido em Goiânia, em 1987, com o Césio-137. Criada por Gustavo Lipsztein, dirigida por Fernando Coimbra e produzida pela Gullane, a trama acompanha - por meio da ficção - a atuação de físicos e médicos na corrida contra o tempo para salvar milhares de vidas e a cidade.

“Fúria”

A série mergulha no universo do MMA para retratar a trajetória de um jovem lutador em busca da sua identidade. Criada por Igor Verde e Gustavo Bragança, dirigida por José Henrique Fonseca e produzida pela Zola Filmes, a obra tem cenas de luta coreografadas por Peter Lee Thomas, profissional de reconhecimento internacional.

“Meu Namorado Coreano”

O doc-reality é um formato original nacional da Netflix. Cinco brasileiras, em diferentes níveis de relacionamento, desembarcam na agitada Seul para descobrir se as relações sobreviverão à distância, às diferenças culturais e à nova rotina. O projeto é produzido pela Floresta.

“Brasil 70 - A Saga do Tri”

Minissérie da O2 Filmes revive a trajetória dos jogadores brasileiros de futebol no campeonato mundial de 1970. Dirigida por Pedro e Paulo Morelli, a obra aposta em efeitos visuais para transportar o público ao coração dos jogos.

Documentário sobre Ronaldinho Gaúcho (Ainda sem nome)

Coproduzido por Canal Azul e Trailer Filmes, o documentário narra com irreverência e leveza a trajetória do craque a partir de histórias pouco conhecidas e depoimentos inéditos.



Documentário sobre o Santos e a volta de Neymar Jr (Ainda sem nome)

Improbable Media e Ginga Pictures produzem o documentário sobre os anos mais difíceis do time da vila, desde a morte de Pelé ao rebaixamento e a volta à primeira divisão, e sobre a missão de Neymar Jr. de ajudar o Santos voltar à glória.

“Fazenda Colonial”

O filme de terror acompanha a viagem comemorativa de um grupo de amigos a uma antiga fazenda, que termina em um reencontro sinistro com o passado. Uma coprodução da Kromaki e Panda Filmes e com direção de Marcela Mariz e Renata di Carmo, a obra subverte o gênero ao incorporar elementos da história social brasileira.

Filme de ficção inspirado no caso Elize Matsunaga (Ainda sem nome)

Um thriller com toques de melodrama, com direção de Vellas e roteiro de Raphael Montes, que também atua como produtor associado. Produzido pela Boutique Filmes, o longa explora temas como classe social, ambição e violência de forma provocativa e faz uma reprodução fiel e detalhada do apartamento onde o casal Matsunaga vivia.

“Marcha das Onças”

Primeiro documentário de natureza da Netflix na América Latina, e com origem, criação e produção no Brasil. Dirigido por Lawrence Wahba e em coprodução da Duo2 com Bonne Pioche, o doc acompanha a jornada de três onças-pintadas no Pantanal, revelando com tecnologia de ponta os desafios da espécie e a importância de sua preservação.

Spin-off de “Sintonia” (Ainda sem nome)

Em formato de filme, a obra dará continuidade à trajetória de Nando, interpretado por Christian Malheiros, após o final da série “Sintonia”. A direção é de Johnny Araújo e a produção da Gullane.

