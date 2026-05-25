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Streaming Netflix anuncia cinco novas produções brasileiras, incluindo série médica e novo melodrama Clara Moneke será a protagonista de "MED", que vai mostrar a rotina de um hospital universitário

A Netflix anunciou, nesta segunda-feira (25), cinco novas produções brasileiras. Os títulos inéditos serão apresentados durante o Rio2C 2026, que ocorre desta terça-feira (26) até o domingo (31).

Um dos anúncios da plataforma é “MED”, sua primeira série médica nacional. Protagonizada por Clara Moneke e produzida pela Paranoid, a obra é ambientada em um hospital universitário, mergulhando na rotina intensa de jovens médicos em formação.

Gisela Gáti, Gabriela Mag, Pedro Goifman e Ricardo Reis, que também estão no elenco, completam o grupo de estudantes, vivendo desafios e descobertas no internato médico. Fábio Scalon e Humberto Morais também estão entre os atores escalados.



O pernambucano Heitor Dhalia está entre os produtores da série, ao lado de Manoel Rangel e Egisto Betti. “MED” direção geral e criação de Helena Petta e Ana Petta, com Gustavo Bragança como roteirista-chefe.

Inéditos

A Netflix também divulgou a produção de um documentário sobre a jornada da velejadora brasileira Tamara Klink pelo Ártico. Essa será a primeira parceria da empresa com a produtora Maria Farinha Filmes.

Com produção da Floresta, o streaming deve lançar um especial de comédia criado por roteiristas cristãos. A obra recebeu o título de “Os Crentes”.

Após o sucesso de “Pedaço de Mim”, a Netflix volta a investir em uma “série de melodrama”. Rogério Gomes, o Papinha, que dirigiu “Guerreiros do Sol”, “Pantanal” e outras novelas na TV Globo, vai conduzir o projeto, com produção de A Fábrica.

Uma comédia sobre casamento aberto, criada por Alexandre Machado e dirigida por José Alvarenga Jr, será produzida pela Manas Filmes. A obra retoma a longa parceria entre o diretor e o roteirista, que junto com Fernanda Young (1970-2019), levaram ao público séries como “Os Normais”, “Os Aspones”, “Minha Nada Mole Vida” e “Separação?!”.

Confira outras produções brasileiras que chegam em breve à Netflix:

“Habeas Corpus”- Primeira série ficcional com trama jurídica da Netflix Brasil, produzida pela Café Royal com Marjorie Estiano, Any Gabrielly, Vladimir Brichta, Marisa Orth, Danton Mello, Natália Lage, Naruna Costa e elenco repleto de revelações.

“A Estranha na Cama” - Thriller baseado em livro inédito de Raphael Montes, desenvolvido pela Casa Montes e produzido pela A Fábrica com grandes nomes no elenco como Paola Oliveira, Bella Campos e Emilio Dantas.



“Enfim Sós” - Série de comédia sobre um casal que vê sua tranquilidade abalada quando os filhos voltam para casa. Produzida pela A Fábrica. Criação e texto final de Cláudio Paiva. Ideia original de Patrícia Leme. Direção de Maurício Farias. No elenco: Andréa Beltrão, Fábio Assunção, Claudia Abreu e Marco Ricca.

“Os Donos do Jogo - 2ª Temporada” - Novos desdobramentos da trama protagonizada por André Lamoglia sobre o submundo do jogo do bicho. Criação de Heitor Dhalia, Bruno Passeri e Bernardo Barcellos produzida pela Paranoïd.



“Ilhados com a Sogra 4” - A primeira edição do reality show criado no Brasil, produzido pela Floresta e apresentado por Fernanda Souza, que contará com a participação de famosos.



“Sua Mãe Te Conhece?” - Unovo reality show 100% brasileiro que coloca mães e filhos frente a frente em uma competição valendo até 1 milhão de reais. Apresentado por Cláudia Raia e produzido por BoxFish e Farra.



“Os 12 Signos de Valentina” - Série sobre uma jovem que, depois de uma desilusão amorosa, decide ficar com caras de todos os signos e relatar a experiência num videocast. Produção da Boutique Filmes que adapta o livro homônimo de Ray Tavares, que assina a criação com Bia Crespo.



“Rauls” - Nova série em parceria com KondZilla e LB Entertainment. Direção geral de Kaique Alves com produção da Manas Filmes.



“DNA do Crime 3” - A terceira parte da série brasileira de ação policial da Netflix, um sucesso que chegou ao Top 10 de diversos países. Direção geral de Heitor Dhalia com produção da Paranoid.



Um melodrama (ainda sem título anunciado) sobre segredos e intrigas de uma família da elite carioca, com direção geral de Mauro Mendonça Filho. No elenco, Marieta Severo, Alice Wegmann, Nanda Costa e José de Abreu.



“Vicentina Pede Desculpas” - O novo filme de Gabriel Martins produzido pela Filmes de Plástico.



“O Diário de Um Mago” - A adaptação do best-seller global de Paulo Coelho, dirigida por Vicente Amorim. Produzida pela Gullane, com Rodrigo Santoro e Johnny Massaro no elenco.



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