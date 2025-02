A- A+

streaming Netflix: confira as produções coreanas que chegam à programação em 2025 Filmes, séries e reality shows produzidos na Coreia do Sul têm lugar de destaque na grade da Netflix neste ano

A Netflix divulgou, nesta quinta (6), as produções coreanas que seus assinantes poderão conferir em 2025, seja filmes, reality shows ou séries.

Diretamente da Coreia do Sul, thrillers de ação, comédias românticas, ficção científica e animações estão entre as opções que entrarão no cardápio do streaming.

Até julho

No primeiro trimestre, chega “Revelações”, em uma colaboração entre dois grandes criadores: o diretor Yeon Sang-ho e Alfonso Cuarón, como produtor executivo.

Já disponível na Netflix, “Bogotá: A Cidade dos Sonhos Perdidos” conta a história das oportunidades que aguardam desesperados e aqueles que as buscam.

Durante a primavera coreana, no segundo trimestre, chegará ao streaming o primeiro filme de animação da Netflix Coreia, “Separados pelas Estrelas”, que conta a história do relacionamento à longa distância mais distante do mundo.

Até dezembro

No terceiro trimestre, chegam o thriller realista “Meus 84 m²” e o spin-off “Mantis (WT)”, de Kill Boksoon.

Já no quarto e último trimestre de 2025, estreiam na Netflix “Good News”, de Byun Sung-hyun (diretor de “Kill Boksoon”), que se passa em um avião sequestrados nos 1970, e “A Grande Inundação”, que apresenta um desastre de ficção científica.

Reality shows

Seja em conteúdos diários e leves ou que possam ser assistidos de uma só vez, também estão previstos reality shows coreanos dos mais variados tipos para estrear (ou com novas temporadas) na Netflix em 2025.

Já no começo deste ano, estreou a quarta temporada de “Solteiros, Ilhados e Desesperados”. E o reality show de namoro coreano já confirmou a produção de sua quinta temporada.

No segundo trimestre, será lançado “A Pousada Bizarra do Kian84”, estrelado por KIAN84, Jin do BTS e Ji Ye-eun, e se passará no hotel B&B da ilha de cura.

Também no segundo trimestre, "O Jogo do Diabo" retorna em sua segunda temporada, com jogadores como o campeão de baduk Lee Se-dol até o ator Justin Min na disputa.

Mais um novo reality show coreano de namoro estreará na Netflix: “Solteiros Nunca Mais”, em que solteiros deixam para trás suas “cascas” para encontrar soluções e amor.

Já o reality “A Batalha dos 100: Ásia” expande o mundo de “Batalha dos 100” para além da Coreia, com atletas lendários de toda a Ásia se reunindo para formar equipes nacionais e competirem pela vitória.

A dupla de jurados Paik Jong-won e Anh Sung-jae estará de volta, na segunda temporada de “Guerra Culinária”, que chegará com atualizações e novos pratos antes do final de 2025.

Como continuação do documentário “Em Nome da Fé - Uma Traição Sagrada”, entrará na Netflix a produção “Tragédias Coreanas: Histórias de Sobrevivência”, que transmitirá vozes e histórias reais até então desconhecidas por muita gente.

Séries

Ao longo de 2025, as séries coreanas também terão espaços garantidos na grade da Netflix. A começar por “Um Amor de Cinema”, que estreia no dia 14 de fevereiro (Valentine’s Day), com um romance de reencontro estrelado pelos atores Choi Woo-shik (“A Killer Paradox”) e Park Bo-young (“Uma Dose Diária de Sol”).

Já disponível, “Heróis de Plantão” traz Ju Ji-hoon (“Kingdom”) salvando vidas com um ego à altura. “Amor e Batatas” traz um romance cômico na forma de uma batata, enquanto “Madame Aema” nos levará de volta à década de 1980, no coração do showbiz na Coreia.

Quem curte ação pode ficar de olho em “Classe dos Heróis Fracos 2”, que chega no segundo semestre, com uma trama sobre combate a violência na escola, e em Cashero, no quarto trimestre, com o super-herói da vida real Lee Jun-ho (“Sorriso Real”).

E óbvio, não poderia faltar a terceira temporada de “Round 6”, que chega à Netflix no dia 27 de junho de 2025.

