STREAMING Netflix proíbe compartilhamento de senha na Espanha e perde 1 milhão de usuários País se tornou um dos primeiros mercados do streaming a introduzir uma taxa mensal para usuários que compartilhassem seus detalhes de login com outra família

A Netflix perdeu mais de um milhão de usuários na Espanha nos primeiros três meses de 2023, um sinal de que a repressão da gigante de streaming ao compartilhamento de senhas pode sair pela culatra, segundo o grupo de pesquisa de mercado Kantar.

No início de fevereiro, a Espanha se tornou um dos primeiros mercados da Netflix a introduzir uma taxa mensal para usuários que compartilhassem seus detalhes de login com outra família e medidas técnicas para detectar esse compartilhamento.

A mudança foi associada a uma queda de mais de um milhão de usuários, dois terços dos quais estavam usando a senha de outra pessoa, segundo a pesquisa da Kantar.

“Está claro que essa queda acentuada se deve à restrição”, disse Dominic Sunnebo, da Kantar, acrescentando que a perda de um milhão de usuários, mesmo que a maioria não fosse assinante pago, é negativa para a Netflix no que diz respeito à recomendação boca a boca de suas séries e serviços.



Os cancelamentos de assinaturas no primeiro trimestre triplicaram em relação ao período anterior, segundo a pesquisa da Kantar. Entre os assinantes remanescentes da Netflix na Espanha, um décimo disse que planeja cancelar sua assinatura no segundo trimestre.

Os assinantes espanhóis pagam € 5,99 (US$ 6,57) por mês para adicionar membros fora de casa. Uma taxa semelhante foi introduzida em Portugal, Canadá e Nova Zelândia após um lançamento em vários países da América Latina.

“Vemos uma reação de cancelamento em cada mercado quando anunciamos a notícia”, disse a Netflix em seu relatório de resultados do primeiro trimestre, esperando que a queda seja momentânea antes que usuários que não pagavam virem assinantes. No Canadá, que acreditamos ser um indicador confiável para o mercado americano, nossa base de membros pagos agora é maior do que antes do lançamento do compartilhamento pago, e o crescimento da receita acelerou e agora está crescendo mais rápido do que nos EUA”, disse a Netflix.

Globalmente, mais de 100 milhões de pessoas usam uma conta pela qual não pagam, de acordo com a Netflix. A empresa não divide esse número por país.

O número de novos assinantes no primeiro trimestre divulgado na semana passada veio abaixo das expectativas, mas a empresa disse que o plano de policiamento de senha e uma versão de streaming mais barata com anúncios acelerarão o crescimento no segundo semestre.

