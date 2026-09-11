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Netflix cancela "Ransom Canyon" após queda na audiência da segunda temporada

Decisão da plataforma foi tomada pouco mais de um mês depois do lançamento da temporada

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Atores Garrett Wareing e Lizzy Greene na primeira temporada de "Ransom Canyon"Atores Garrett Wareing e Lizzy Greene na primeira temporada de "Ransom Canyon" - Foto: Divulgação

A série “Ransom Canyon” foi cancelada pela Netflix pouco mais de um mês após a estreia da segunda temporada, sob a justificativa de queda de audiência.

A produção, estrelada por Josh Duhamel e Minka Kelly e baseada nos livros da autora Jodi Thomas, não terá uma nova leva de episódios.

Com o cancelamento, os fãs agora tentam pressionar a plataforma para dar uma nova chance à produção.

A mobilização nas redes acompanha uma reclamação cada vez mais comum entre espectadores de séries canceladas: começar uma história, acompanhar seus personagens e descobrir que a trama não terá continuidade.

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O MOTIVO
O principal motivo para o encerramento, segundo o Deadline, está relacionado à queda na audiência. A segunda temporada chegou ao catálogo em 23 de julho e acumulou 4,1 milhões de visualizações na primeira semana.

Na estreia da primeira temporada, o número teria sido de 7,2 milhões. A queda foi de aproximadamente 43%.

A audiência já era uma questão para a série desde o primeiro ano. Embora o desempenho inicial tenha sido considerado respeitável, a Netflix levou mais de dois meses depois da estreia para confirmar a segunda temporada.

A renovação também veio com uma redução no número de episódios: foram oito capítulos, contra os 10 da primeira temporada.

FATORES DECISIVOS
A segunda fase ainda enfrentou mudanças nos bastidores e alterações no elenco de apoio.

Mesmo com as incertezas, a nova temporada teria sido considerada um avanço do ponto de vista criativo. O problema foi que essa avaliação não se refletiu nos números de audiência.

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