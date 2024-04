"Senna": Netflix revela teaser e primeiras imagens de minissérie sobre Ayrton Senna; confira

A- A+

A Netflix divulgou, nesta terça-feira (30), o teaser e as primeiras imagens de “Senna”, minissérie sobre o maior nome do automobilismo brasileiro. A minissérie, que traz o ator Gabriel Leone no papel do piloto, estreia ainda em 2024.

O teaser revive um momento épico da Fórmula 1, quando Ayrton Senna ganhou sua primeira corrida no Brasil apenas com a sexta marcha. A narração recria as falas históricas de Galvão Bueno e o grito de vitória do piloto em Interlagos em 1991.

No vídeo de divulgação, também são mostrados os possíveis pensamentos e memórias que fizeram Ayrton chegar até aquela conquista. Também aparecem no vídeo personagens emblemáticos com quem Senna conviveu naquele ano, como Xuxa (Pâmela Tomé), Alain Prost (Matt Mella) e o chefe de equipe da McLaren, Ron Dennis (Patrick Kennedy), além do próprio Galvão (Gabriel Louchard).

Com direção-geral de Vicente Amorim, a minissérie conta com seis episódios e vai retratar por meio da ficção, pela primeira vez, a trajetória de Senna. Superação, desencontros, alegrias e tristezas são exploradas pelo roteiro, que desbrava a personalidade e as relações pessoais do piloto.

O começo da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1 é o ponto de partida da trama. A obra narra desde a mudança de Ayrton para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o GP de San Marino.

No elenco da série, também estão nomes como Alice Wegmann (Lilian, primeira mulher de Ayrton), Camila Márdila (Vivianne Senna, sua irmã), Christian Malheiros (Maurinho, amigo do piloto), Hugo Bonemer (Nelson Piquet) e Julia Foti (Adriane Galisteu). Além dos brasileiros, artistas internacionais, como Matt Mella (Prost), Kaya Scodelario (vivendo a jornalista Laura, personagem fictício) e Arnaud Viard (Jean-Marie Balestre) também fazem parte da produção.



