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CINEMA Netflix divulga trailer de "Nárnia: O Sobrinho do Mago", com Daniel Craig e Meryl Streep Dirigido por Greta Gerwig, longa apresenta as origens do mundo fantástico criado por C.S. Lewis e tem estreia nos cinemas IMAX prevista para fevereiro de 2027

A Netflix divulgou nesta terça-feira (13) o primeiro trailer de “Nárnia: O Sobrinho do Mago”, adaptação que promete revelar como surgiu um dos universos fantásticos mais conhecidos da literatura. Com direção e roteiro de Greta Gerwig, o filme reúne nomes de peso, como Daniel Craig, Meryl Streep e Emma Mackey.

A produção tem lançamento previsto nos cinemas IMAX para 12 de fevereiro de 2027. Já a chegada ao catálogo da Netflix está programada para 2 de abril do mesmo ano.

Desta vez, a história volta no tempo para explorar os acontecimentos que deram origem a Nárnia. O roteiro é baseado no livro “O Sobrinho do Mago”, publicado por C.S. Lewis em 1955. Embora tenha sido o sexto volume lançado da saga “As Crônicas de Nárnia”, a obra ocupa o primeiro lugar na ordem cronológica dos acontecimentos.

A trama acompanha Digory Kirke, vivido por David McKenna, e Polly Plummer, interpretada por Beatrice Campbell. A aventura começa quando os dois se envolvem nos experimentos misteriosos de Andrew Ketterley, tio de Digory, papel de Daniel Craig. Ao descobrir uma passagem para outro mundo, o personagem decide utilizar as crianças em seus planos, dando início a uma jornada repleta de descobertas e perigos.



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No caminho, os jovens encontram figuras essenciais para o universo da franquia. Entre elas está Aslan, o majestoso leão que ganha vida na voz de Meryl Streep, além de Jadis, personagem interpretada por Emma Mackey. A misteriosa figura representa uma ameaça aos mundos por onde passa e promete ter papel importante no desenvolvimento da história.

As primeiras imagens também mostram a Inglaterra da década de 1950 e dão pistas da construção visual do reino mágico. A proposta é apresentar ao público os primeiros passos de um universo que, ao longo dos anos, conquistou leitores de diferentes gerações.

Conhecida por dirigir o sucesso Barbie, lançado em 2023, Greta Gerwig assume o desafio de levar para o cinema uma narrativa que antecede os acontecimentos de “O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa”. O novo longa marca a primeira adaptação cinematográfica do livro "O Sobrinho do Mago".

Além do trio principal, o elenco conta ainda com Carey Mulligan, Kobna Holdbrook-Smith, Denise Gough, Susan Wokoma e Ciarán Hinds.

A equipe técnica também reúne profissionais reconhecidos, como o diretor de fotografia Seamus McGarvey, conhecido por seu trabalho em “Os Vingadores". Já a trilha sonora ficará sob a responsabilidade de Mark Ronson e Andrew Wyatt.



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