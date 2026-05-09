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NOVO DIAGNÓSTICO

Cantor baiano Netinho anuncia retorno de linfoma e reinício de tratamento

Artista anunciou reinício da quimioterapia após exames indicarem retorno da doença

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Netinho anunciou retorno do linfoma em suas redes sociaisNetinho anunciou retorno do linfoma em suas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

Após anunciar a retomada do tratamento contra um linfoma, o cantor Netinho voltou a mobilizar fãs neste sábado (9).

Em vídeo publicado nas redes sociais, o artista baiano de 59 anos — nome por trás de sucessos do carnaval nso anos 1990, como "Milla" e "A vida é festa" — revelou que retomará as sessões de quimioterapia após novos exames apontarem a volta da doença, diagnosticada pela primeira vez em março de 2025.

A nova etapa reacende o histórico de problemas de saúde enfrentados pelo cantor baiano nos últimos anos — incluindo AVCs, cirurgias cerebrais e complicações hepáticas que o afastaram diversas vezes dos palcos.

Entenda o novo diagnóstico
Netinho revelou em março do ano passado que havia sido diagnosticado com um linfoma, tipo de câncer que atinge o sistema linfático, responsável pela produção e circulação de células de defesa do organismo.

O cantor recebeu o diagnóstico após passar mais de uma semana internado com fortes dores nas costas e dificuldade para andar.

 

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Desta vez, o artista voltou a ser hospitalizado em Salvador, depois de apresentar alterações renais ao longo da semana. Segundo relato, exames detectaram um bloqueio no rim esquerdo, quadro já controlado pela equipe médica.

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Durante a bateria de avaliações, porém, os médicos identificaram novamente sinais do linfoma. Netinho informou ainda que fará uma biópsia nos próximos dias para que os especialistas definam qual será a nova estratégia de tratamento contra a doença.

Na época do primeiro diagnóstico, Netinho compartilhou detalhes do tratamento nas redes sociais, incluindo a raspagem do cabelo. O artista afirmou que pretendia mostrar a rotina hospitalar para “desmistificar” o câncer e incentivar outros pacientes.

Os linfomas podem se manifestar com sintomas como ínguas, febre, suor noturno, perda de peso, cansaço excessivo e dores pelo corpo. Os casos são classificados, principalmente, entre linfoma de Hodgkin e não Hodgkin.

AVCs, internações e cirurgia no cérebro
Entre 2012 e 2017, Netinho precisou se afastar do Carnaval e reduzir o ritmo da carreira por causa de uma série de problemas de saúde.

O quadro se agravou em 2013, quando o cantor enfrentou uma longa internação após complicações no fígado, atribuídas por ele ao uso de anabolizantes para emagrecimento, quadro que evoluiu para uma infecção generalizada.

Durante o tratamento, Netinho sofreu três AVCs após complicações decorrentes de uma biópsia hepática, que exigiram cirurgias para drenagem e monitoramento da pressão intracraniana, perdeu temporariamente a voz e precisou colocar um stent no cérebro.

O artista chegou a ficar internado na UTI e passou meses em recuperação. Em entrevistas posteriores, relatou dificuldades motoras, lapsos de memória e um longo processo de reabilitação antes de retomar a rotina profissional.

Sequelas neurológicas
Em 2014, o cantor voltou a ser hospitalizado e foi transferido de Salvador para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sentir tonturas decorrentes dos problemas dos episódios anteriores de AVC.

O artista vinha enfrentando as sequelas desde então, com registros de desequilíbrio e dificuldades motoras associadas a lesões no cerebelo, o que prolongou o processo de recuperação. Ele ficou internado por vlta de seis meses.

Depois das cirurgias e da recuperação neurológica, o cantor passou a adotar uma rotina mais restrita, com acompanhamento médico constante, mudanças na alimentação e redução do ritmo de trabalho.

Atualizações frequentes nas redes
Nos últimos anos, Netinho passou a usar as redes sociais para compartilhar detalhes da saúde com os fãs. Durante o tratamento do câncer, publicou vídeos dentro do hospital, mostrou efeitos da quimioterapia e dividiu mensagens sobre a recuperação.

Agora, com o anúncio da retomada do tratamento, o cantor afirmou estar otimista de que a nova internação será mais breve do que as anteriores, e que seguirá atualizando o público sobre as próximas etapas da luta contra a doença.

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