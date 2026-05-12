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FAMOSOS Netinho se emociona e faz desabafo após revelar volta do câncer: "Estou quase lá" Cantor tranquiliza fãs após internação devido exames identificarem o retorno do linfoma

O cantor Netinho, de 59 anos, utilizou as redes sociais para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde. Após revelar, no último final de semana, a volta do câncer, o artista compartilhou um novo vídeo nesta terça-feira (12) atualizando o público.



Internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, o cantor aguarda o resultado da biópsia que irá indicar o tratamento que deverá seguir nos próximos dias. Emocionado, o cantor reforçou que tem enfrentado os procedimentos com tranquilidade.

“Para quem me viu chorando, não confunda com tristeza. Deus me fez espírito forte, resiliente e que sempre pediu a Ele desafios. E sempre venci os desafios, porque entendo que desafios nos moldam e transformam em espírito de luz. Estou quase lá. Zona de conforto transforma a vida da gente em um nada”, afirmou o cantor.

No último sábado (9), Netinho informou que, após procurar atendimento médico devido a dores dos rins, exames identificaram o retorno do linfoma, doença que atinge o sistema linfático, parte essencial do sistema imunológico.

Confira o vídeo:

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