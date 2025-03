Netinho mostra perda de cabelo ao detalhar tratamento de câncer: "Fazer de tudo para desmistificar"

A- A+

O cantor Netinho surgiu nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (26), para mostrar, pela primeira vez, que está totalmente careca, com o cabelo raspado, devido ao tratamento de um câncer do sistema linfático. O artista de 58 anos publicou um vídeo para falar abertamente do assunto e eliminar qualquer possível tabu, como ele sugeriu.



"No que eu puder, vou fazer de tudo para desmistificar esse tipo de tratamento médico que eu estou fazendo com coragem, fé, muita paz, tranquilidade, ausência de pressa, honra, gratidão e disciplina", ressaltou o baiano.

Nome por trás de sucessos do carnaval, entre os quais "Milla" e "A vida é festa", Netinho — que, no passado, já passou por três cirurgias no cérebro e foi submetido à colocação de quatro stents — precisou ser hospitalizado, no fim de fevereiro, após sentir fortes dores nas costas e não conseguir mais andar. De acordo com o cantor, o diagnóstico de câncer só foi definido pelos médicos no início de março, uma semana após a internação.



Um comunicado assinado pela diretoria médica do Hospital Aliança Star, em Salvador, informa que após a descoberta do linfoma Netinho está com "acompanhamento onco-hematológico", sob coordenação da médica Glória Bonfim, e segue com suporte médico especializado. Até o momento, o artista não detalhou o estágio da doença.

"Sabendo que nesse tipo de tratamento que faço o cabelo cai todo e depois volta a nascer, eu meti logo a máquina. Zerei. Agora é esperar voltar a crescer", contou o artista, em vídeo publicado no Instagram nesta quarta-feira (26). Netinho também agradeceu o apoio que vem recebendo de fãs e amigos por meio das redes sociais.

