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luto Neto Araújo, ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró, morre aos 42 anos Bandas e artistas do forró lamentaram a morte do cantor potiguar nas redes sociais

Morreu nesta quinta-feira (2), aos 42 anos, o cantor Neto Araújo, ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró. A informação foi confirmada pelo grupo em uma publicação nas redes sociais.

A causa da morte do artista ainda não foi divulgada. Atualmente, Neto integrava a banda Collo de Menina, que também se manifestou sobre o falecimento do cantor por meio do Instagram.

“A memória que permanece é a de um artista apaixonado pela música, de um companheiro querido e de alguém que deixou sua marca através do talento, do sorriso e da alegria que levava por onde passava”, diz a publicação da banda.



Natural de Pendências, no Rio Grande do Norte, Neto Araújo cresceu em uma família ligada à música, participando de concursos e festivais desde a infância. Em 2004, ele assumiu o vocal da Cavaleiros do Forró, após a morte do cantor Inácio Alexandre em um acidente de ônibus.

Em sua primeira passagem pelo grupo, Neto Araújo participou da gravação do DVD “O Filme”, gravado em Natal. Ainda com a banda, ele gravou sucessos como “Não Pegue Esse Avião” e “Mar de Doçura”.

O potiguar deixou a Cavaleiros do Forró pela primeira vez em 2005, ingressando na Collo de Menina. Ele ainda participou de outras bandas do gênero, como Cavalo de Aço e Gatinha Manhosa, além de ter seguido carreira solo.

Neto retornou à Cavaleiros do Forró em 2019, na qual permaneceu até 2025, quando voltou a trabalhar com a Collo de Menina. O cantor morreu dois dias após comemorar seu aniversário.

Nas redes sociais, a notícia do falecimento de Neto Araújo foi lamentada por diversos artistas do forró. “Que Deus conforte toda família. Umas das vozes mais lindas que já ouvi”, escreveu Xand Avião.

“O forró está de luto e todos nós amigos e companheiros da música ficamos sem chão. Estou sem acreditar”, comentou Batista Lima. “Tive o privilégio de ter ele como amigo, irmão, estou sem chão e sem palavras”, disse Kelly Freitas, que já dividiu os vocais da Collo de Menina com Neto.

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