Neto de Abilio Diniz, namorado de Mari Rios, cozinheiro e atleta de triathlon: quem é Juca Diniz

João Luis Diniz D'Avila, mais conhecido como Juca Diniz, é um dos herdeiros do empresário Abilio Diniz, que morreu em São Paulo neste domingo, aos 87 anos, vítima de uma pneumonite. Assim como o avô, o economista de 28 anos recém-completados cultiva paixão pelos esportes, como o ciclismo.

Em agosto passado, por exemplo, ele compartilhou imagens de um triathlon de que participou na Europa e exibiu a medalha aos seguidores. "Uma para nunca mais esquecer", escreveu ele, em inglês, no Instagram.

Filho de Luiz Felipe D'Avila (que foi pré-candidato à presidência em 2021) e de Ana Maria Diniz, Juca é economista, formado numa universidade na Califórnia, nos EUA, e mora atualmente em São Paulo. Ele já namorou a modelo Isabella Particelli.

Em outubro do ano passado, Juca Diniz assumiu o namoro com a a atriz e apresentadora Mariana Rios. Os dois usaram as redes sociais, na ocasião, para trocar declarações de amor públicas.

"A raridade dos verdadeiros encontros se dá pela primeira troca de olhar. O que o coração sente os olhos não mentem", escreveu ela, no Instagram.

A atriz, apresentadora e cantora publicou registros ao lado do namorado curtindo uma viagem por Paris, na França. Juca também postou os mesmos cliques no Instagram, em outubro.

De acordo com o jornal "Extra", o romance entre ambos começou em setembro, quando os dois foram fotografados aos beijos no camarote do show de Zezé Di Camargo, em São Paulo. À época, Mariana havia acabado de dar um ponto final a um breve relacionamento com o ex-deputado federal Guilherme Mussi, ex de Marina Ruy Barbosa.

