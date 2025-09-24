A- A+

VIRAL Neto de Arlindo Cruz impressiona com talento na percussão e emociona a avó, Babi Ridan, de 5 anos, fez sucesso com vídeo em que aparece em roda de samba no Rio que homenageava o avô

Babi Cruz ficou emocionada ao ver o neto, Ridan, de 5 anos, trilhar os passos do avô, Arlindo Cruz. Tudo começou depois que Flora, filha do sambista e mãe do garotinho, publicar um vídeo do menino mostrando o seu talento na percussão em uma roda de samba no Centro do Rio, que era dedicada aos sucessos do cantor, que morreu em agosto passado.



O registro, divulgado no último domingo (21), já soma mais de 630 mil visualizações nas redes sociais.

''Ancestralidade pura! Riqueza de vó'', comentou Babi ao compartilhar o vídeo em um story, no Instagram.

Ao publicar o vídeo, Flora rendeu vários elogios ao pequeno: “Minha voz, minha luz, meu som. Todo homem precisa de uma mãe”, escreveu. “Meu tudo, meu Rei, minha razão, todo dia que eu acordo é me motivando a ser alguém melhor pra você. É tão lindo ver você crescendo, criando seus gostos e carregando tanto da nossa ancestralidade. Minha força maior é te ver feliz”.

Várias pessoas comentaram a postagem de Flora. “Nossas raízes são potência, Flora. Lindo demais ver seu menino abraçado pela arte e feliz da vida… Está na carinha dele o prazer dessa batida”, comentou uma seguidora.

“O fruto não vai longe do pé”, escreveu outra. “Que isso, Pai? Moleque tira onda”, comentou, impressionada, a atriz Cacau Protásio.

Veja também