Neto de Eunice Paiva recebe tributo para a avó em Parintins: 'Combustível para outras lutas'

Advogada que se notabilizou por defender os direitos de povos indígenas no Brasil — e que teve parte de sua trajetória retratada no longa-metragem " Ainda estou aqui" (2024), vencedor do Oscar de melhor filme internacional —, Eunice Paiva (1929-2018) foi homenageada pelo Boi-Bumbá Garantido, na noite da última sexta-feira (27), na abertura do Festival de Parintins.

Na primeira noite do evento, que acontece no Bumbódromo da Ilha Tupinambarana — a 369 quilômetros de Manaus —, o Boi-Bumbá Garantido apresentou o espetáculo "Somos o povo da floresta", dentro do tema da temporada "Boi do povo, Boi do povão". Diante de uma arena lotada, o Garantido "reafirmou o compromisso com as lutas dos povos indígenas e quilombolas e com a defesa da democracia, ecoando as vozes da floresta", como ressaltaram representantes da agremiação.



Viúva do deputado federal Rubens Paiva, desaparecido e assassinado pela ditadura militar brasileira, Eunice Paiva lutou até o fim da vida pela memória do marido e pelo fortalecimento da democracia na nação. A celebração à advogada foi eternizada nos versos do amo do boi João Paulo Faria, com referências ao filme "Ainda estou aqui" e com a presençade seu neto, Chico Rubens Paiva, que acompanhou a apresentação diretamente da arena do Bumbódromo e recebeu o tributo em nome da avó. O rapaz se emocionou no local.

"Recebo a homenagem em nome de minha avó e de minha família pela luta pelos direitos dos povos indígenas que a minha avó teve na formação da nossa Constituição", afirmou Chico. "É um orgulho e uma honra enorme para a nossa família. A gente vê que a luta da minha avó e da família ainda está reverberando e servindo de combustível para outras lutas. Que outras lutas possam se espelhar nela", enfatizou o neto de Eunice Paiva.

