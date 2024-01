Neurite óptica: entenda condição que causou internação do ator Felipe Simas

A- A+

O ator Felipe Simas, de 30 anos, foi internado nesta quinta-feira por conta de uma neurite óptica. A informação foi dada pela mãe do ator, Ana Sang, ao jornal "O Dia".

Ela conta que Simas sentiu um incômodo no olho direito e apresentou mudança na coloração do olho e uma mancha na visão. O ator foi ao oftalmologista que indicou uma ressonância magnética na qual foi confirmado o diagnóstico de neurite óptica. Pela necessidade de realização de mais exames, Simas se internou no hospital para prosseguir com a investigação do quadro. "Ele está bem", disse Sang ao "Dia".

O que é neurite óptica?

A neurite óptica é a inflamação do nervo óptico — estrutura cuja principal função é "conectar" os olhos com o cérebro. A condição é mais comum em adultos com 20 a 40 anos.

Segundo o site do Manual MSD (portal cujos conteúdos são destinados a médicos e farmacêuticos), a maioria dos casos "resulta de doenças desmielinizantes, particularmente esclerose múltipla", sendo, muitas vezes a neurite óptica um sinal inicial da esclerose múltipla. No entanto, outros problemas de saúde também podem causar o quadro

Quais são os sintomas da neurite óptica?

Os principais sintomas da neurite óptica são:

Dor ocular leve;

Perda parcial ou total da visão.

Os sintomas costumam aparecer apenas em um dos olhos.

Como é feito o diagnóstico e o tratamento da neurite óptica?

O diagnóstico da neurite óptica é feito através da avaliação clínica a de um exame de ressonância magnética do cérebro e das órbitas.

Já o tratamento é feito com corticoide, principalmente se houver suspeita de esclerose múltipla.

