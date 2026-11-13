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Artistas Neusa Borges é internada no Rio com pneumonia: 'Sem previsão de alta' "Estou certa de que Deus está comigo", afirmou a atriz

A atriz Neusa Borges, de 84 anos, está internada no Hospital Copa D'Or, na zona sul do Rio de Janeiro, desde segunda-feira, 9, ainda sem previsão de alta. De acordo com o jornal Massa!, a atriz está com pneumonia bacteriana e manifestou o desejo de retornar a Salvador, onde vive.

"Acordada desde as 5h da manhã, com vários médicos até agora há pouco. Chateada e sem previsão de alta. Mas estou certa de que Deus está comigo. Ele sabe que quero voltar logo pra minha Salvador", declarou ao veículo soteropolitano.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa da atriz e aguarda retorno.

Neste ano, Neusa comemorou duas conquistas: uma estrela na Calçada da Fama da Globo e a assinatura de um contrato vitalício com a emissora. Com cerca de sete décadas de carreira, a atriz construiu uma trajetória marcada por trabalhos na televisão, no cinema e no teatro.

Nascida em 8 de março de 1942, em Florianópolis, Santa Catarina, Neusa Borges iniciou sua trajetória artística na década de 1950. Na televisão, participou de produções que marcaram diferentes períodos da teledramaturgia brasileira.

Entre os trabalhos estão Escrava Isaura (1976), Dancin' Days (1978), De Corpo e Alma (1992), A Indomada (1997), O Clone (2001), Caminho das Índias (2009), Araguaia (2010) e Salve Jorge (2012).

Seu trabalho mais recente na televisão foi na série Encantado's, exibida entre 2022 e 2025. Nas três temporadas, a atriz interpretou Tia Ambrosia Ponza.

Problemas de saúde

Em agosto de 2020, a atriz foi levada ao Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, por conta de um mal-estar. Foi constatada, posteriormente, a presença de hérnias de disco e ela recebeu aplicação de morfina por causa da dor. A hipótese de um AVC [Acidente Vascular Cerebral] foi descartada.

Ao receber alta, Neusa gravou um vídeo agradecendo à equipe que cuidou dela. "Estou muito, muito feliz. Até assustada, porque nunca soube que a gente, no hospital, ia importar tanto. Não entendia. Tenho que agradecer a todo pessoal da cardiologia, neuroclínica, ortopedia, por tudo que fizeram por mim."

A atriz enfrentou outros problemas de saúde que ganharam repercussão. Em 2012, Neusa Borges sofreu um AVC hemorrágico. Em 2003, ela sofreu uma queda de uma altura de quatro metros na Sapucaí, durante o carnaval carioca, e precisou implantar próteses na bacia e 22 parafusos na perna esquerda.

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