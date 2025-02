A- A+

Oscar "New York Times" aposta em Fernanda Torres como vencedora do Oscar de melhor atriz Produção de Walter Salles é cotado para vencedor de melhor filme internacional

É a aposta do "New York Times": Fernanda Torres vencedora do Oscar de melhor atriz por "Ainda estou aqui".

O principal jornal norte-americano publicou nesta quinta-feira suas projeções para a premiação, que acontece no próximo domingo, a partir das 21h (horário de Brasília) em Los Angeles.

Segundo a publicação, nenhuma categoria é mais agitada que esta e qualquer coisa pode acontecer, ainda que eles apostem na brasileira.

"Moore fez discursos de retorno emocionantes ao receber os principais prêmios no SAG, Critics Choice e no Globo de Ouro", diz a matéria.

"(Mikey) Madison se destacou no BAFTA e no Independent Spirit Awards, e ela lidera o filme que provavelmente ganhará o prêmio de melhor filme. E então há Torres, que estrela o filme brasileiro 'Eu Ainda Estou Aqui': vale a pena ser a última concorrente que as pessoas assistem, e ela está recebendo muitos votos dos membros da Academia que estão apenas agora conhecendo seu filme. Com as coisas tão próximas entre Moore e Madison, me pergunto se os eleitores não serão tentados a escolher Torres como uma alternativa de terceira via. Ainda assim, qualquer uma dessas mulheres pode vencer."

"Ainda estou aqui" sai como melhor filme internacional no "bolão" do jornal também. "Num dado momento, "Emilia Pérez" tinha essa categoria completamente garantida", diz a matéria.

"Mas com esse filme em dificuldades, é 'Ainda estou aqui' que está ganhando força no final entre os eleitores".

Como melhor filme, categoria em que a produção de Walter Salles também concorre, o jornal aposta em "Anora", de Sean Baker, estrelado por Mikey Madison, e destaca as idas e vindas entre os favoritos durante a temporada.

"Emilia Pérez" começou na frente, com suas 13 indicações, mas foi atropelado por polêmicas, principalmente envolvendo a protagonista, Karla Sofía Gascón e suas postagens racistas e xenófobas.

Veja também