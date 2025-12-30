A- A+

k-pop NewJeans: entenda a crise que levou à saída de Danielle do grupo de k-pop O desligamento foi anunciado pela Ador, que pretende processar a cantora

A Ador, empresa responsável pelo grupo de k-pop NewJeans, anunciou o fim do contrato de exclusividade com a cantora Danielle Marsh nesta segunda-feira (29). A saída ocorre após meses de batalha judicial entre as integrantes e a agência.

No final de outubro, a justiça sul-coreana considerou válidos os contratos das artistas com a gravadora. Elas tentavam deixar a empresa, alegando terem sofrido assédio no local de trabalho.

Sobre o desligamento de Danielle, a Ador divulgou um comunicado afirmando que “seria difícil continuar juntos” e que a cantora já foi notificada oficialmente. Uma dos motivos, de acordo com o texto, seria a violação do contrato de exclusividade.



“Por exemplo, a assinatura de outros contratos, o envolvimento em atividades de entretenimento de forma independente ou atos que prejudiquem a honra e a reputação do grupo NewJeans constituem violações do contrato exclusivo. A Ador solicitou a correção dessas questões, mas, como nenhuma retificação foi feita dentro do prazo estabelecido, notificamos a rescisão do contrato”, explica a empresa.

A agência informou ainda que pretende processar a artista. “Planejamos responsabilizar legalmente um membro da família de Danielle e a ex-CEO Min Hee Jin, que têm grande responsabilidade por desencadearem essa disputa e pela saída e atraso no retorno do NewJeans”, diz a nota.

No comunicado da empresa afirma ainda: “Por meio dessas conversas, a Ador descobriu que, durante um longo período, os membros foram continuamente expostos a informações distorcidas e tendenciosas, o que levou a muitos mal-entendidos sobre a empresa e, por fim, a esta disputa”.

A saída de Min Hee-jin do cargo de CEO da agência, em 2024, virou motivo de descontentamento entre as integrantes do grupo. Durante uma live no YouTube, as artistas chegaram a exigir publicamente que a empresária fosse reintegrada ao cargo.

