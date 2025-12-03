A- A+

ARTES CÊNICAS Nexto leva performance "Grande Prêmio Brazil" para feiras do Agreste de Pernambuco Encenação traz reflexões sobre custo de vida e o salário mínimo no País

O Núcleo de Experimentações em Teatro do Oprimido (Nexto) apresenta a performance “Grande Prêmio Brazil”, a partir desta quinta-feira (4), em municípios do Agreste de Pernambuco. A circulação passará por Toritama, Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru.

A encenação será realizada nas principais feiras dos municípios visitados. Idealizada por Andréa Veruska e Wagner Montenegro, fundadores do Nexto, a performance é inspirada em uma cena da peça “Revolução na América do Sul”, de Augusto Boal.

O Salário Mínimo (Wagner Montenegro) e o Custo de Vida (Andréa Veruska) são personagens da proposta cênica, disputando uma corrida em meio ao comércio local. Enquanto o primeiro dispara em velocidade pelas ruas, o segundo caminha em marcha atlética tentando alcançar seu oponente.

O trabalho levanta reflexões sobre desigualdades sociais no Brasil. Ele nasceu como projeto em 2022, motivado pelas notícias sobre o aumento gritante na inflação. Surgiu primeiro como videoperformance e, depois, ganhou as ruas.

Confira a programação do “Grande Prêmio Brazil”:

Toritama - Quinta-feira (4), às 9h, no Parque das Feiras

Santa Cruz do Capibaribe - Quinta-feira (4), às 15h, no Calçadão Miguel Arraes (Com tradução em Libras)

Caruaru - Sexta-feira (5), às 9h, na Feira da Sulanca



*Com informações da assessoria de imprensa.

