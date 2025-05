A- A+

ACIDENTE DE CARRO Ney Lima colide com caminhão na BR-116, no interior da Bahia; veja estado de sáude do influenciador O humorista ainda não se pronunciou sobre o ocorrido

O influenciador baiano Ney Lima, de 28 anos, se envolveu em um acidente de carro na última noite de quinta-feira (8), na BR-116, quando seu carro colidiu com um caminhão, próximo ao povoado de Bom Jardim, em Serrinha, interior da Bahia. O jovem humorista, que conta com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, estava sozinho no veículo.

Segundo o portal de notícias do G1, Ney Lima não teve graves ferimentos e já está em casa, após ter sido socorrido por um motorista que passava pelo o local do acidente. O influenciador digital seguia rumo a zona rural de Serrinha, com destino a uma fazenda. O caminhão teve a parte frontal destruída, como é possível ver nas imagens que circulam nas redes sociais.



Ney Lima ainda não se pronunciou sobre o ocorrido nas suas redes sociais. Uma amiga do influenciador compartilhou que o carro blindado, apesar de ter ficado danificado, foi capaz de proteger o amigo.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda investiga a causa do acidente.



Confira vídeo:

O influenciador Ney Lima sofreu um acidente de carro, na noite desta quinta (8) pic.twitter.com/miikXPI5oM — WWLBD (@whatwouldlbdo) May 9, 2025

