A- A+

Artistas Ney Matogrosso anuncia pausa nos shows após cirurgia: 'Não é nada grave' Em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, o cantor explicou que o procedimento não foi grave, mas que ainda precisa de tempo para se recuperar

O cantor Ney Matogrosso anunciou na quarta-feira, 21, que passou por uma cirurgia e precisará interromper temporariamente a agenda de shows por recomendação médica. Aos 85 anos, o artista informou que não poderá se apresentar no próximo sábado, 24, em Tiradentes, Minas Gerais.

Em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, Ney explicou que o procedimento não foi grave, mas que ainda precisa de tempo para se recuperar.

"Pessoal de Tiradentes. Estou aqui para dar uma explicação para vocês. Fiz uma pequena cirurgia e o médico me proibiu de trabalhar nesse próximo mês. Não é nada grave, mas é uma coisa 'demoradinha' e que já está começando a consertar, mas ainda não está consertado", disse ele.

O cantor não revelou qual cirurgia realizou. Procurada pelo Estadão, a assessoria do artista confirmou a operação, mas não deu mais detalhes sobre o procedimento.

Show em Tiradentes é remarcado

A apresentação de Ney Matogrosso no evento Planeta Tiradentes, que estava marcada para o próximo sábado, 24, foi adiada para 27 de fevereiro de 2027. No vídeo, o cantor lamentou não poder cumprir o compromisso na data prevista.

A organização informou que os ingressos já adquiridos continuarão válidos para a nova data. Quem preferir cancelar a compra poderá solicitar o reembolso diretamente pelo aplicativo da Ticket360.

Veja também