Ney Matogrosso é a primeira atração confirmada do Enquanto Isso na Sala da Justiça

A- A+

A primeira atração confirmada do line-up da edição 2024 do baile Enquanto Isso na Sala da Justiça é o cantor Ney Matogrosso, que subirá ao palco como atração principal da prévia, uma das mais tradicionais do Carnaval de Pernambuco.



As demais atrações estão em andamento, mas a data e local da festa também já foram confirmados: será no dia 26 de janeiro, no Pavilhão do Centro de Convenções, em Olinda.





Em 2022, o cantor e compositor Gilberto Gil foi a principal atração da prévia, que teve também BaianaSystem, Martins, Os Gilsons, Isaar e banda Malícia Champions, entre outras atrações.

Mais informações no Instagram: @saladajustica

Veja também

GUERRA ISRAEL-HAMAS De demissão de estrela de 'Pânico' à reunião com Tom Cruise: como Hollywood lida com a guerra