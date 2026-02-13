A- A+

Videocast Ney Matogrosso e Leandro Vieira são os convidados do "Conversa vai, conversa vem" Neste domingo (15), a dupla fala à jornalista Maria Fortuna sobre o desfile da Imperatriz Leopoldinense

Ney Matogrosso e Leandro Vieira são os convidados do ' Conversa vai, conversa vem', videocast do Globo que vai ao ar nesse domingo (15), às 8h, no Youtube e no Spotify.

A dupla fala à jornalista Maria Fortuna sobre o desfile da Imperatriz Leopoldinense que, sob comando do carnavalesco, celebra, na Sapucaí, a obra de um dos artistas mais transgressores do país.



A verde e branco promete uma ode hedonista ao 'corpo insubordinado' do cantor, que sempre fez de sua figura um 'manifesto estético', como define Leandro, cinco vezes campeão na Avenida.

O enredo "Camaleônico" tem como fio condutor as canções que fizeram história na voz de Ney, como "Homem com H", "Sangue Latino , "Mulheres de Atenas", entre outras.

A ideia é explorar a diversidade da obra de Ney, "meio homem, meio bicho, o silêncio e o grito, pássaro e mulher', como diz a letra do samba enredo da escola.

"Nunca gostei da ideia de biografias cronológicas, mas de um recorte específico. No caso do Ney, o enredo foca na obra que ele cantou em mais de 50 anos. Só que Ney não é só uma voz extraordinária. Mais que o tamanho das canções, há o conjunto de imagens criadas por ele. É um cara que faz do corpo um manifesto estético, acompanhado de um personagem", detalha Leandro.

Uma personalidade que, segundo o carnavalesco, foi se tornando muitas com o passar do tempo.

"Tem o Ney do Secos e Molhados, do 'Homem de Neandertal', de 'Bandido'. O enredo mergulha nessa figura que é voz, música, mas também é corpo e personagens múltiplos. Por isso, é camaleônico".

"É um artista que, como poucos, soube se colocar no palco para ser muitos e, ao mesmo tempo que foi tantos, foi exclusivo, porque é único", continua Leandro, um dos mais talentosos carnavalescos de sua geração.

Se havia o mito que de Ney Matogrosso não aceitava ser enredo de escola de samba ("é verdade!", confessa o cantor) ele agora cai por terra com o convite de Leandro. Mas por que, depois de várias negativas a outros carnavalescos, Ney resolveu aceitar desta vez? Ele mesmo explica:

"Calhou de ser a hora. É um ano em que estou me sentindo disponível para tudo. Eu nem fiz doce...", brinca Ney, aos 84 anos.

Veja também