Ney Matogrosso em visita ao barracão da Imperatriz; cantor será enredo da escola em 2026

Em meio a uma turnê com shows em Portugal e na Suíça já a partir da semana que vem e ainda sentindo os reflexos do enorme sucesso de público e crítica do filme “Homem com H”, dirigido por Esmir Filho, o cantor Ney Matogrosso visitou, pela primeira vez, na tarde de ontem, o barracão da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, na Cidade do Samba.

Há duas semanas, a escola de Ramos anunciou o artista como enredo que levará para a Marquês de Sapucaí em 2026. Durante a visita à “fábrica de sonhos” da agremiação, que contou ainda com a presença da cantora Iza, que reassume o posto de rainha de bateria no desfile do ano que vem, Ney.

Durante a visita, Ney disse enxergar na maior festa popular brasileira uma espécie de exemplo a ser seguido pelo país:

"É uma festa maravilhosa. A primeira vez que vi, pensei: “Se o Brasil fosse gerido como as escolas de samba são, tinha que dar certo”. É uma coisa grave, mas verdadeira. No carnaval tem pontualidade, profissionalismo, diversidade, sensibilidade... Tudo de bom está lá. Se os governos tivessem isso, estaríamos em outro patamar"

A visita à casa que vai contar a história de sua arte na maior festa popular do planeta aconteceu na tarde desta terça-feira (20).

Ney esteve na "fábrica de sonhos" Leopoldinense, na Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio, apenas duas semanas após a escola de Ramos ter anunciado o enredo.

A visita contou ainda com a presença de uma grande conhecida da escola, que retorna depois de um intervalo de três anos: a cantora Iza, que reassume o posto de rainha de bateria no desfile do ano que vem.

Mostrando interesse pelos detalhes ainda iniciais do enredo em desenvolvimento e pelo trabalho nos diferentes setores do barracão, Ney teve contato com pessoas que fazem o carnaval da escola acontecer e também com os primeiros desenhos pensados por Leandro Vieira, com quem conversou sobre detalhes de algumas das fantasias.

Tudo segredo por enquanto, claro.

"É uma loucura, um trabalho impressionante não só de criação, mas de confecção disso tudo. Estou impressionado, a quantidade de informação e de requinte na criação, em cada um dos detalhes, é algo incrível e muito estimulante " disse o homenageado.

Se ele já está sonhando com o momento de entrar no Sambódromo e ver todo esse trabalho concretizado e em cena? Ainda não.

A sabedoria dos anos de estrada ensinaram muito bem a Ney que tudo tem seu tempo. Na vida, e no carnaval também:

"Eu estou me preparando, me aproximando agora. Porque se eu ficar louco (com a perspectiva da chegada do desfile), eu já não durmo, sabe? Então, eu estou me preservando para mais adiante, que eu sei que haverá esse momento. Mas já estou ficando excitado com a ideia, né? Eu nunca imaginei que eu ficaria excitado com a ideia de estar no carnaval, nunca me ocorreu. Eu já tinha sido convidado antes, há muitos anos, nos anos 70, e eu disse que não, eu tinha medo dessa hiperexposição" disse Ney Matogrosso, em entrevista ao Globo, no barracão.

Ney baixou a guarda. Está num momento de grande (e ótima) exposição. Já na semana quem vem, dá continuidade a sua turnê com shows em Portugal e na Suíça. Na volta, mais apresentações Brasil afora.

Tudo isso, ainda saboreando o imenso sucesso de "Homem com H", filme dirigido por Esmir Filho, com base em "Ney Matogrosso: A biografia" (Companhia das Letras), do jornalista Julio Maria, cujas sessões têm emocionado o público em todo o Brasil.

Um camaleão

Diferentemente do que acontece com outros enredos, que recebem nomes longos, às vezes indecifráveis para simples mortais, a história que a Imperatriz contará na avenida recebeu um título simples, direto e certeiro, sem deixar de lado a aura de mistério. Mais Ney, impossível.

"Faltariam palavras para batizar o enredo de um artista que, pela natureza artística construída em cinquenta anos é inclassificável. "Camaleônico" é uma só palavra, mas me pareceu definidora de uma personalidade artística múltipla e muito particular" disse o carnavalesco Leandro Vieira.

A Imperatriz será a segunda escola a desfilar no domingo de carnaval de 2026, no dia 15 de fevereiro. A escola vai atrás do seu décimo título no Grupo Especial. Não será a primeira vez do cantor na Sapucaí.

Ele lembra de quando esteve no desfile campeão da Mangueira, em 1988, com o enredo "Chico Buarque da Mangueira" e, naquele mesmo ano, na Acadêmicos de Santa Cruz, onde veio em cima de um carro alegórico representando o cantor Cazuza, homenageado pela escola com o enredo "O exagerado Cazuza nas Terras de Santa Cruz".

"Tinha medo dessa hiperexposição. Quando o Chico ganhou, desfilei no carro dele. No mesmo ano, desfilei como Cazuza, no alto de um carro. Foi assustador. Aquela coisa de estar exposto, com todo mundo olhando… Nunca mais me aproximei" recorda.

A realeza de Iza

Afastada da escola desde 2022, Iza esteve no barracão junto com Ney e comemorou o retorno:

"Estou me sentindo muito feliz, muito bem-vinda de volta. Me sinto acolhida pela escola e pela comunidade, e isso, pra mim, é o mais importante, até mais do que o próprio desejo de voltar. Saber que a escola está feliz com a minha volta não tem preço" reflete.

Sobre o fato de ter Ney Matogrosso como enredo no desfile que marca sua volta, a rainha da Imperatriz é só elogios:

"Nossa, um enredo profundo, cheio de possibilidades, com vários capítulos diferentes. Não vai faltar inspiração... É uma fonte absurda de inspiração. Ney tem uma obra linda. Ele é muito disruptivo, corajoso, verdadeiramente artista. No sentido mais bonito da palavra. É uma inspiração eterna. Estou muito feliz" resume a diva

