A- A+

CARNAVAL Ney Matogrosso será enredo da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2026; confira Escola de samba carioca, que intitulou projeto como ''Camaleônico'', deve celebrar legado do artista

A Imperatriz Leopoldinense anunciou o multiartista brasileiro Ney Matogrosso como enredo da escola de samba para o Carnaval 2026, intitulado como ''Camaleônico''. A agremiação carioca deseja celebrar a carreira performática do cantor, uma das figuras mais importantes da MPB.

Em 2026, Ney Matogrosso vai completar 85 anos (o artista comemora seus 84 anos em 1º de agosto de 2025) e nada mais justo que receber uma homenagem ao seu expressivo legado. A trajetória de Ney foi caracterizada pela liberdade e ousadia do intérprete de clássicos como '''Homem com H'', ''Metamorfose Ambulante'', ''O Vira'', ''Rosa de Hiroshima'' e ''Sangue Latino''.

Quem vai comandar o projeto é o carnavalesco Leandro Vieira, responsável por criar o enredo sobre Maria Bethânia da Estação Primeira de Mangueira, quando a agremiação verde e rosa venceu o desfile de 2016. O intuito da Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval 2026 é enaltecer a diversidade da cultura brasileira através de Ney Matogrosso, um dos mais importantes ícones nacionais.

O anúncio foi feito na exibição do programa ''Fantástico'', na noite do último domingo (4), durante a reportagem sobre o aguardado filme ''Homem com H''. A cinebiografia dirigida por Esmir Filho estreou nos cinemas brasileiros na última quinta-feira (1º de maio), com Jesuíta Barbosa como protagonista.

A escola de samba divulgou um teaser nas redes sociais com referências ao legado do Ney Matogrosso e a legenda ''O Carnaval 2026 começou pra gente!''.

Veja também