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LUTO

Aos 103 anos, Dona Beita Pereira, mãe de Ney Matogrosso, morre no Rio

Morte de Dona Beita foi anunciada na rede social de Ney nesta terça (17)

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Dona Beita Pereira, 103 anos, mãe de Net Matogrosso, morreu nesta terça (17)Dona Beita Pereira, 103 anos, mãe de Net Matogrosso, morreu nesta terça (17) - Foto: Reprodução/Instagram

Foi com um "Hoje, o tempo fez silêncio..." que um comunicado na rede social de Ney Matogrosso, nesta terça (17),  anunciou a morte de sua mãe, Dona Beita Pereira.

Aos 103 anos, ela morava com o filho no Leblon, Rio de Janeiro.

Ainda na postagem, o cansaço do corpo de Dona Beita foi ressaltado, vindo em seguida o alento de que "e hoje, ela descansou". V

Veja na íntegra o comunicado:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Ney Matogrosso - Uma força da Natureza! (@compartilhando_ney_matogrosso)


 

Na postagem não há informação sobre velório e sepultamento de Dona Beita.

Vitalidade genética
Aos 82 anos, Ney Matogrosso segue em vitalidade nos palcos, com desenvotura corporal elogiada por quem presencia suas performances nos shows.

Ele, que sempre ressaltava a vitalidade de sua mãe, já centenária, postou em junho de 2024, uma foto dela sorridente, aos 102 anos. 

 

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Tal qual, ao celebrar os 100 anos dela, também em rede social, em 2022 - idade em que, segundo Ney, ela seguia ativa e cuidando do sítio do filho - a imagem de Dona Beita chamou a atenção de fãs e seguidores, pela aparência que não correspondia com o que se imagina de uma senhora daquela idade.

Se Ney "teve a quem puxar", no quesito vigor  foi, então, à sua mãe, explicação ecnontrada em comentários de postagens em que trazia sua mãe em fotos. A exemplo do que escreveu a apresentadora Sabrina Parlatore, à época"

"Que maravilha! Está explicado de onde vem toda essa vitalidade", ressaltou a apresentadora Sabrina Parlatores, à época.

 

 

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