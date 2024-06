Ney Matogrosso posta foto da mãe, de 102 anos

A- A+

Leia também

• Bozo brasileiro morreu nessa terça-feira (18)

• Deborah Secco faz tatuagem para camuflar as olheiras; veja o procedimento

• "Se eu estiver morrendo, bota ácido da melhor qualidade na minha boca", diz Ney Matogrosso

O cantor Ney Matogrosso, 82 anos, postou em suas redes sociais uma foto de sua mãe, Beita de Souza Pereira, de 102 anos Sempre reservado em relação a sua família, Ney exibiu uma imagem de sua mãe sorridente e escreveu na legenda: "Minha mãe com 102!!!".

Nos comentários, anônimos e famosos exaltaram a vitalidade da mãe de Ney e citaram a genética para exaltar a disposição que o cantor ainda exibe nos palcos e em suas entrevistas.



"Que maravilha. Genética boa", escreveu a atriz Elizabeth Savalla. "Um luxo", comentou a cantora Paula Lima. Zezé Motta reagiu com a frase "Que linda. Que bênção". O músico e compositor Roberto de Carvalho, que tocou com Ney, respondeu com a expressão "Wow", algo como "Uau".

Ney sempre ressaltou em suas entrevistas sua boa relação com a mãe. Com o pai,o militar Antônio Matogrosso Pereira, no entanto, o cantor teve uma relação difícil, sobretudo na infância e na adolescência. "Meu pai era a autoridade da minha vida. Não era o governo, nem a ditadura militar", disse,certa vez, em uma entrevista para o programa Persona, da TV Cultura. "Eu não o respeitava. Eu tinha medo dele. Uma vez eu disse para ele: ‘eu não te respeito. Tenho apenas medo. Mas esse medo um dia vai passar", continuou Ney.

O cantor também contou que, por ser rebelde, levou um surra do pai que chamou atenção dos vizinhos que, segundo Ney, tiveram que intervir. "Ele me batia e dizia: 'chora'. E eu dizia: 'não choro'. Ney também afirma que, com o passar dos anos, fez as pazes com pai.

Veja também

NOVA YORK Justin Timberlake é gravado dirigindo pelos Hamptons antes ser preso por embriaguez ao volante