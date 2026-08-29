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Famosos Ney Matogrosso rebate Xuxa após comparação na TV: "Não tinha que falar meu nome" Artista foi usado como exemplo pela apresentadora em debate sobre machismo e etarismo

Ney Matogrosso não gostou de ter sido citado por Xuxa durante um debate sobre machismo e etarismo.

Duas semanas depois da participação da apresentadora no “Domingão com Huck”, no último dia 16, o cantor reagiu à comparação feita por ela ao comentar as críticas aos figurinos de sua turnê, “O último voo da nave”.

Aos 63 anos, Xuxa afirmou que é julgada de forma diferente de um homem mais velho que também se apresenta com o corpo à mostra. “Achei que ela não tinha que falar meu nome”, disse Ney em uma entrevista à Folha de S.Paulo.

Aos 85 anos, o artista afirmou que teve a impressão de que Xuxa estava transferindo para ele uma questão que dizia respeito à própria experiência.

“Sabe a impressão que dá? Que ela está tirando dela para jogar para mim. Mas não adianta. Comigo não rola isso. Nunca rolou”, afirmou.

Durante o programa, Xuxa comparou as críticas que recebe pelos figurinos usados em seus shows com a maneira como Ney é recebido pelo público.

“Não é uma crítica, porque amo o Ney Matogrosso de paixão, mas a gente vê o Ney com as mesmas roupas, com o corpo mostrando, com a dança, e ninguém fala nada. Porque a imagem dele é de homem. A minha é de uma mulher de 63 anos”, disse.

Ney, porém, afirmou que nunca enfrentou o tipo de julgamento descrito pela apresentadora.

“Nunca ninguém me disse que eu estava velho, que eu não podia estar no palco cantando. Nunca ninguém implicou com a minha roupa”, disse.

A declaração acontece enquanto Ney se prepara para celebrar 85 anos com uma nova turnê.

“85 Anos de ousadia” terá shows em estádios pelo Brasil a partir de 2027, que terá início em São Paulo e terminará no Maracanã, no Rio, em dezembro.

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